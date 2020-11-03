الذهب يهبط مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

2020/11/03 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج الانتخابات الأميركية، إذ يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفارق بسيط.

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