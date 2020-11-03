’طاردته’ بسلسلة بيانات.. أول تعليق من عالية نصيف على اعتقال رعد الحارس

2020/11/03 | 13:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عدت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، خطوة اعتقال الوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، وعضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، رعد الحارس، تحقيقا للعدالة، متهمة إياه بتدمير قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية. وقالت نصيف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الأول 2020)، إنه "سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت) ، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم بإسمه الصريح (رعد الحارس)، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة".

وأضافت نصيف "نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام، ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريباً جداَ سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة وخصوصاً الفريق المتواطئ مع (ر.ح)".

واعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس.





ويأتي ذلك عقب صدور مذكرة قبض من القضاء.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، حصل "ناس" على نسخة منها، (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".

وأفاد مصدر مطلع لـ"ناس"، بأنه "تم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق الحارس، وتم اعتقاله".

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على ما يلي:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

وحصل "ناس" على وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء، (3 أيلول 2020)، نصت على أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت الوثائق، أن "اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى".

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