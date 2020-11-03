سنجار مسلوبة من الهوية القومية!

2020/11/03 | 13:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم رشو جيان عندما نسمع اسم سنجار (شنگال) اول ما يتردد على مسامعنا حملات الإبادات الجماعية، القتل، التهجير، السبي، الخطف وكل انتهاكات حقوق الانسان، وبسبب الظلم الذي تلقاه الايزيدين على هذه الارض تصلح ان يتم تسميتها بالمدينة غير الصالحة للعيش، لم يلقي سكانها ملاذاً امناً في هذا الوطن الذي لم يقدر وجود المكون الايزيدي والذي …

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