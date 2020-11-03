2020/11/03 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، اثني عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما توغلت آليات العدو بشكل محدود بغزة.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدينة رام الله وبلدة قفين ومخيم نور شمس في طولكرم وبلدتي التل في نابلس وبيت أمر في الخليل واعتقلت اثني عشر فلسطينياً.إلى ذلك اقتحمت قوات العدو بلدتي جبل المكبر وبيت حنينا في مدينة القدس المحتلة وهدمت منشأة زراعية وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.واستولى مستوطنون صهاينة على مساحات من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين اقتحموا البلدة واستولوا على مساحات من أراضي الفلسطينيين لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضيها.وفي سياق متصل توغلت قوات العدو جنوب قطاع غزة بشكل محدود وجرفت أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج جنوب القطاع.وتتوغل قوات العدو يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا وتجرف الأراضي الزراعية بالضفة وغزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا وتجرف الأراضي الزراعية بالضفة وغزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).