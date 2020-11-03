2020/11/03 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، الشروع بعملية تفتيش في ساحة التحرير والبتاوين وسط بغداد لملاحقة مخالفين ومطلوبين للقضاء.

وقال بيان للوكالة تلقته السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المحترم نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير و البتاوين ضمن العاصمة بغداد".

واشارت الوكالة الى انه "نتج عن العملية القبض على(٧) متهمين ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود كميات من المواد المخدرة داخل خندق التحرير ،فضلاً عن القاء القبض على(٦)متهمين مخالفين لتعليمات الامن السياحي الخاصة بشروط الإقامة في أحد فنادق البتاوين".واضاف البيان "كما تم القبض على امرأة تحمل هوية مزورة و متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٦ ) الى محكمة جنايات كركوك و (٤) احداث متسولين في ساحة التحرير،حيث تم تسليم المتهمين الى الجهات كل حسب اختصاصة بوصل إستلام اصولي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية في ساحة التحرير والبتاوين لملاحقة مطلوبين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية في ساحة التحرير والبتاوين لملاحقة مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).