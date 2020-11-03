2020/11/03 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران سليمان جبران: عيوننا هي أسامينا؟في مرّة سابقة عرضتُ لكيفيّة كتابة هذه الأسماء.



في هذا المجال بالذات، تكاد تكون الفوضى تامّة.



لكنّي اليوم لن أتناول المسألة تلك، لأنّ اسم المرء ملكيّة فرديّة للمرء، ولا أحبّ التدخّل في الأمور الشخصيّة! في هذه المرّة سأعرض لمجال آخر في أسمائنا، وهنا أيضا للقارئ أنْ يأخذ بما يقرأ، أو يرفضه جملة وتفصيلا.



كبرنا ونحن نسمع قصصا، لا آخر لها، عن مولود ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيوننا هي أسامينا؟ - سليمان جبران) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيوننا هي أسامينا؟ - سليمان جبران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).