ما علّمني إياه نيتشه - إبراهيم جركس

2020/11/03 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس ============بات يبدو واضحاً أنّ هناك عالَماً دعائياً "مزيّفاً"، وهناك عالَم آخر "حقيقي".



وأنّنا نتصوّر خطأً أنّ العالم "المزيّف" هو العالم الذي يجب أن نتوحّد معه.



لذا علينا أن نتمهّل قليلاً وننسحب إلى داخلنا، إلى العُزلة، عُزلة المفكّر طبعاً وليس عزلة الزاهد أو الناسك، لكي ننسى كل الأحكام والمعارف المسبقة والتسميات المفاهيمية مثل: الجنس والعِرق والجنسية والانتماء الديني أو القومي، ......





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