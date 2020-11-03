2020/11/03 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، الشروع بعملية تفتيش منطقتي ساحة التحرير والبتاوين ضمن العاصمة بغداد لالقاء القبض على المخالفين والمطلوبين للقضاء.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان”مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، نفذت عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير و البتاوين ضمن العاصمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشروع بعملية تفتيش لساحة التحرير والبتاوين المركز الخبري الوطني.

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