القانونية النيابية تكشف عن ابرز مقترحين لحل ازمة المحكمة الاتحادية

2020/11/03 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن تقديمها مقترحين لحل ازمة المحكمة الاتحادية، مبينة ان المقترح الاول هو الاقرب للتمرير.وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اللجنة القانونية في مجلس النواب تناقش حاليا مقترحين بشان حل ازمة المحكمة الاتحادية واكمال نصابها”.واضافت فاضل، ان “المشروع الاول يتضمن اكمال النصاب القانوني للمحكمة عبر تعويض اعداد القضاة المتوفين والمقالين”.واشارت الى ان “المقترح الثاني هو اضافة عدد اخر من القضاة على النصاب وتعويض الاخرين من اجل حل الازمة”، مبينة ان “الخلافات مستمرة وقد تنتهي خلال الايام المقبلة “.انتهى 25د

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