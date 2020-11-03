وكالة الاستخبارات تلقي القبض على عدد من المتهمين في البتاويين

2020/11/03 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بعملية تفتيش في البتاويين.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، نفذت عملية تفتيش في منطقتي ساحة التحرير والبتاويين ضمن العاصمة بغداد".

وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن القبض على 7 متهمين ضُبطت بحوزتهم بالجرم المشهود كميات من المواد المخدرة داخل خندق التحرير، فضلاً عن إلقاء القبض على 6 متهمين مخالفين لتعليمات الأمن السياحي الخاصة بشروط الإقامة في أحد فنادق البتاويين".

وأضاف أن "تم القبض على امرأة تحمل هوية مزورة ومتهم مطلوب وفق أحكام المادة (406) إلى محكمة جنايات كركوك و 4 أحداث متسولين في ساحة التحرير".

وأشار إلى أن"المتهمين سُلّموا إلى الجهات كل حسب اختصاصه بوصل تسلّم أصولي".

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