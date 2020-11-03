العراق: اعتقال مستشار للكاظمي بتهم فساد

2020/11/03 | 13:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحارس متهم بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية (تويتر)أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، باعتقال أحد أعضاء هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، مؤكدة إحالته إلى التحقيق.

ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية، عن مصادر حكومية، قولها إن "لجنة مكافحة الفساد اعتقلت مستشار رئيس الوزراء الحالي، الوكيل السابق في وزارة الكهرباء، رعد الحارس"، مبينة أن "الحارس صادرة بحقه أوامر قبض من الهيئة القضائية"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

من جهته، أكد مسؤول حكومي أن "الحارس متهم بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية، خلال فترة شغله منصب وكيل وزارة الكهرباء"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "ملفات الفساد تمت إحالتها إلى القاضي المختص، وسيتم النظر فيها وتطبيق القانون".

وأشار إلى أن "لجنة مكافحة الفساد تعمل حالياً على العديد من الملفات التي تخص مسؤولين كباراً في الحكومة، بعضهم يشغل مناصب مهمة، وسيتم إصدار أوامر قبض بحقهم حال استيفاء الأدلة الثبوتية للتهم"، مبيناً أن "هناك توجيهات صارمة من قبل رئيس الوزراء بتنفيذ أوامر القبض ضد المتورطين بالفساد، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة من بعض الأطراف لمنع اعتقال بعض الشخصيات".

وكانت الحكومة قد تعرضت سابقاً لحملة انتقادات من بعض الأطراف المرتبطة بها شخصيات متهمة بالفساد، في محاولة لثنيها (الحكومة) عن محاربة الفساد.

واعتقلت قوة أمنية عراقية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي من منزله ببغداد بتهم فساد وسوء استخدام المنصب، وقد تمت إحالته إلى التحقيق، كما تم اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، وأعلنت هيئة النزاهة، حينذاك، صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق 21 متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك، لتسبُّبهم بهدر (370,000) ليتر من مادّة النفط الأبيض نتيجة الإهمال.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد شكّل "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، وهي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وارتبطت بمكتب رئيس الوزراء، على أن تعرض تقاريرها عليه بشكل مباشر.

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