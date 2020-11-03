2020/11/03 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

الدفاع المدني: انقاذ نحو 8 مليارات دينار من حريق مبنى الضرائب في بغداد

منذ ساعتين

إتلاف مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ مطار البصرة الدولي

منذ ساعتين

بالوثيقة..



اعتقال رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق

منذ 3 ساعات

اعتقال متهم بسرقة مبلغ 65 مليون دينار في منطقة الدورة ببغداد

منذ 4 ساعات

إحباط محاولة تهريب مواد لم يصرح بها في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 22 ساعة

وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في ايمن الموصل

منذ 23 ساعة

ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

منذ يوم واحد

الاستخبارات تعلن الإطاحة بإرهابيين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية

منذ يوم واحد

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة في ذي قار

منذ يومين

عمليات البصرة تعلن نتائج عمليات الوعد الصادق في المحافظة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء ووفد الامم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن الادلة الخاصة بجرائم داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء ووفد الامم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن الادلة الخاصة بجرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).