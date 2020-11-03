2020/11/03 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني – اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، انها احبطت محاولة تهريب (٢) حاوية بمادة المعسل مصري المنشأ مخالفة للضوابط و التعليمات في مركز كمرك بوابة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “العملية جرت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وتمت احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن احباط محاولة تهريب مادة المعسل الممنوع من الأستيراد في مركز كمرك بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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