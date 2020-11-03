الحرائق تكشف المصائب.. رحيم العكيلي

2020/11/03 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رئيس هيئة النزاهة الاسبق، رحيم العكيلي، حول انقاذ مبلغ 7.9 مليار دينار من حريق هيئة الضرائب:

مليارات في الضرائب

ان التعليمات المالية والحسابية تمنع ابقاء اي مبلغ لدى الموظفين حين انتهاء الدوام الرسمي لكل يوم، اي يجب ان تودع المبالغ المقبوضة فورا في المصارف ولا يجوز الاحتفاظ بها في الدوائر او في قاصاتها او عند الموظفين، وهذه تعليمات مشددة ولا مجال لمخالفتها تخوفا من اختلاس تلك المبالغ .

نريد تفسير لوجود هذا المبلغ الكبير في مقر الهيئة العامة للضرائب وكيف لم يتم ايداعه في المصرف منذ الامس وهل تلك ممارسة عادية وما السبب خلفها؟؟

الحريق يطلع المصايب احيانا…

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