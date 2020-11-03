2020/11/03 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-عدت النائبة عالية نصيف خطوة اعتقال الوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، وعضو هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، رعد الحارس، تحقيقا للعدالة، متهمة إياه بتدمير قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية.



وقالت نصيف، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : اعتقال رعد الحارس خطوة لتحقيق العدالة بعد ان دمر قطاع الكهرباء وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : اعتقال رعد الحارس خطوة لتحقيق العدالة بعد ان دمر قطاع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : اعتقال رعد الحارس خطوة لتحقيق العدالة بعد ان دمر قطاع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).