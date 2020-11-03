2020/11/03 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت الهيئة العامة للضرائب، الثلاثاء، تفاصيل الحريق الذي اندلع في مبناها الواقع وسط العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إن “حريقاً نشب في مركزها نتيجة تماس كهربائي ادى الى احتراق السقوف الثانوية في مكتب المدير العام ومعاونيه وجزء بسيط في الطابق الرابع / قسم الحاسبة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الضرائب تكشف تفاصيل الحريق في مبناها المركز الخبري الوطني.

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