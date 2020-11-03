فيروس كورونا يصيب المدرب الدولي هاتف شمران

2020/11/03 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اثبتت الفحوص الطبية، اصابة مدرب المدرب الدولي هاتف شمران بفيروس كورونا.

وقال شمران في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اعراض الاصابة بفيروس كورونا ظهرت خلال الايام الماضية من خلال ارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق”.

واوضح ان “هذا الامر دفعني الى اجراء الفحوص الطبية، التي اكدت نتائجها، إصابتي بفيروس كورونا، حيث سأخضع للحجر الصحي المنزلي لحين شفائي من الصابة”.

يذكر ان شمران درب عدة فرق عراقية وعربية من بينها النجف ونفط الوسط والمالكية البحريني والانصار اللبناني.



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