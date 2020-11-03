2020/11/03 | 13:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي كريم خان تفاصيل مذكرة تفاهم يعتزم العراق توقيعها مع المنظمة الدولية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان يوم الثلاثاء 3/11/2020، إن "الطرفين بحثا تفاصيل مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بخصوص المساعدات التي يقدمها الفريق لجهات التحقيق العراقية بخصوص الادلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي".

PUKmedia / اعلام مجلس القضاء ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والامم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن ادلة جرائم داعش ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والامم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن ادلة جرائم داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).