أمريكا تقرر

2020/11/03 | 13:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات تفصل العالم عن الانتخابات الرئاسية الامريكية وما ستسفر عنه.ففي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، ونتيجة تصويتهم ستوصل الرئيس الحالي دونالد ترمب إلى الفوز بولاية ثانية، أو ستحقق لمنافسه الديمقراطي جو بايدن ما يطمح إليه.

ويشارك الرئيس الامريكي في خمسة تجمعات تقام في خمس ولايات تُعد مفصلية في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار سعيه ليثبت مجدداً عدم صحة الاستطلاعات التي ترجح فوز المرشح الديمقراطي.

وقال الرئيس الامريكي أمام حشد كبير من مناصريه في ميشيغين في أول محطة من جولته، "التصويت لي وللحزب الجمهوري هو تصويت للحلم الامريكي"، وهتف المناصرون "نحبك نحبك!".

وفي أجواء من البرد الشديد وضع ترمب قفازات سوداء وقبعة حملته الحمراء، وأدى خطوات راقصة على أنغام أغنية "واي أم سي إيه".



وبعد ميشيغين توجه ترمب إلى مدينة دوبيوك في ولاية آيوا، ثم إلى كارولاينا الشمالية وجورجيا قبل أن ينهي جولته في فلوريدا.

وأثناء آخر تجمع انتخابي عقده بـ"أوبا لوكا" بولاية فلوريدا، مساء الأحد، وبينما تخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء 230 ألفاً في الولايات المتحدة، ردّد ترمب من جديد أن الديمقراطيين يتحدثون كثيرا عن كوفيد-19.

وعند ذكر اسم خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، الذي أبدى تحفظات حيال ستراتيجية الإدارة الامريكية في مكافحة الفيروس، هتف الحشد "اطرد فاوتشي".

فأجاب الرئيس متهكماً، "دعوني أنتظر قليلاً بعد الانتخابات".



موحياً أنه سيقيل الباحث الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة والعالم.

وبعد شهر من إصابته بكوفيد-19 ومشاركته في مئات التجمعات مع مناصريه، لا يبدو ترمب البالغ 74 سنة متعباً، بل على العكس، سيشارك الاثنين في خمسة تجمعات في أربع ولايات.

ويبدو أن حملة ترمب تركز جهودها للأسبوع الأخير على ولايات "حزام الصدأ" التي حققت الفوز لترمب عام 2016.

وحزام الصدأ، هي مجموعة من الولايات الشمالية الصناعية تقليدياً، التي عانت من تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينيات، وعلى الرغم من عدم وجود تحديد جغرافي رسمي لهذه الولايات، يشار عادة إلى أن حزام الصدأ يمتد من وسط ولاية نيويورك، ويمر غرباً عبر بنسلفانيا وأوهايو وماريلاند وإنديانا.

حفل ليلة الانتخابات في البيت الأبيض

و قال مسؤول امريكي إن الرئيس ترمب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء في البيت الأبيض.



وأوضح أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكان الحفل مقرراً في فندق ترمب انترناشونال في واشنطن، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت يوم الجمعة أن الرئيس ألغى خطط الظهور في الفندق، وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.

بايدن في بنسلفانيا مع عدد من رجال الدين

في المقابل، يزور بايدن بنسلفانيا مع عدد من رجال الدين لتعبئة ناخبي هذه الولاية المفصلية.

وكان ترمب قد فاز في بنسلفانيا على المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون بفارق ضئيل، في هذه الولاية الصناعية التي قد تقرر مصير الانتخابات، والتي أجرى فيها السبت أربعة تجمعات.

وفي آخر يوم أحد من الحملة الانتخابية، يسعى بايدن إلى كسب تأييد الكاثوليك الذين صوتوا لصالح ترمب في الانتخابات الماضية.



وجاء في تغريدة أطلقها المرشح الديمقراطي "لقد كان إيماني مصدر عزاء لا يضاهى في أوقات الحزن، ومصدر إلهام يومياً في التصدي لإساءة استخدام السلطة بجميع أشكالها".

وسبق أن اقترع ترمب وبايدن ومعهما أكثر من 93 مليون امريكي من أصل أكثر من 230 مليون ناخب، بشكل مبكر.

التركيز على الغرب الأوسط قبل أيام من الانتخابات

ووسط بحر من القبعات الحمر التي يهتف معتمروها "أربع سنوات إضافية"، يقلل ترمب من مدى خطورة الجائحة، على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات.

في المقابل، يتقيد بايدن بدقة بالقيود المفروضة والتدابير الوقائية، إلى حد دفع فريق ترمب الذي يشكك في قدراته الجسدية والذهنية، إلى اتهامه بأنه "يختبئ في قبوه".

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" انتقد مدير المعهد الامريكي للأمراض المعدية، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا أنطوني فاوتشي، ستراتيجية الإدارة الامريكية في التصدي لتسارع وتيرة تفشي الوباء، ما استدعى رداً قاسياً من البيت الأبيض الذي اتهمه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية رئاسية ثانية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا نُشر الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي على ترمب في أربع ولايات مفصلية كان قد فاز فيها الملياردير الجمهوري في العام 2016 هي بنسلفانيا وأريزونا وفلوريدا وويسكونسن.

لكن المراقبين يشددون مراراً على ضرورة توخي الحذر في ما يتعلق بالاستطلاعات، خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها ترمب على هيلاري كلينتون خلافاً للتوقعات مفجراً إحدى أكبر المفاجآت السياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

توتر مع قرب موعد الاستحقاق

في مؤشر إلى التوتر السائد في كافة أنحاء البلاد مع قرب موعد الاستحقاق، تحصنت متاجر عدة في مدن امريكية مختلفة من بينها نيويورك والعاصمة واشنطن، تحسباً لأي أعمال شغب.

وفي حال كانت النتائج شديدة التقارب وتأخر إعلانها، يخشى البعض تظاهرات في الشارع قد تؤدي إلى فوضى.

وتوقع ترمب السبت أن "تشهد البلاد فوضى"، وهو رفض مراراً الإعلان صراحة التزامه انتقالاً سلمياً للحكم في حال خسر في الانتخابات.

وأعلنت حملة بايدن أنه سيوجه كلمة "إلى الأمة" ليل الثلاثاء الثالث من نوفمبر، وهو ما لم تفعله كلينتون بعد خسارتها.



والسبت تلقى بايدن دعماً إضافياً من الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، الذي شارك معه في حملة انتخابية في ميشيغين.

وكشفت قناة "سي أن أن" السبت أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض يتعاونون منذ أشهر، وفق للتقاليد المتبعة، مع فريق المرشح الخصم للتحضير لاحتمال انتقال الحكم.

أبرز ما ينبغي متابعته ليلة الانتخابات

ما يجب مراقبته في ليلة انتخابات لا يمكن التنبؤ بها فيما تتوالى النتائج:

بعض التفاصيل الأساسية:

• لكي تصبح رئيسا للولايات المتحدة لا تحتاج في الواقع إلى الفوز بالتصويت الشعبي، وإنما بدلا من ذلك يهدف المرشحون إلى الفوز بالأغلبية في ما يسمى المجمع الانتخابي.

• وفي الانتخابات الحالية، يصوت ملايين الأمريكيين بالبريد أكثر من الانتخابات السابقة، وقد يستغرق فرز الأصوات البريدية مزيدا من الوقت، ولن تبدأ بعض الولايات الفرز حتى يوم الاقتراع، لذلك سيكون هناك بالتأكيد تأخير في بعض النتائج.

• وبسبب هذه الزيادة غير المسبوقة في عدد الأصوات البريدية فقد ينتهي الأمر بهزيمة المرشح الذي تقدم في وقت مبكر مع فرز الأصوات البريدية أو الشخصية، لذلك كن حذرا من الأرقام.

بعض المصطلحات الأساسية:

• بيلويذر ستيت (ولاية رائدة، أي تلك التي تقدم مؤشرات أولية على الفائز): وأماكن مثل أوهايو وميسوري أثبت الناخبون فيها موثوقيتهم في اختيار الفائز في انتخابات سابقة.

• إيكزيت بولز (استطلاع الرأي خارج مراكز الاقتراع): المقابلات الشخصية مع الناخبين عند مغادرتهم مراكز الاقتراع، ويتم إجراء مقابلات مع عدد صغير فقط يمثلون عينة لمجموع الناخبين، وبالتالي يمكن أن تكون نتيجة استطلاع يوم الاقتراع مختلفة عن الفرز الرسمي.

• إليكتورال كوليغ (المجمع الانتخابي): تحصل كل ولاية على عدد من الناخبين يتناسب تقريبا مع عدد سكانها.



وفي معظم الحالات يحصل أيضا أي مرشح يفوز بالولاية بجميع ناخبي تلك الولاية، الذين يجتمعون لاحقا لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.



ونظرا لوجود 538 صوتا في الهيئة الانتخابية، يحتاج كل مرشح إلى 270 صوتا للفوز.

• بروجكشينز فيرسيز كولينغ (التنبؤ مقابل إعلان الفوز): ويستخدم هذا المصطلح للتميز بين التنبؤات بالفائزين بناء على المعطيات الأولية والفائزين رسميا بعد كامل عملية فرز الأصوات.



ففي ليلة الانتخابات ، سيستخدم عدد الأصوات للتنبؤ بالفائز المحتمل لكل ولاية وفي عموم التصويت على مستوى البلاد.



ومع ذلك ، لن يتم "إعلان الفوز" بالولاية حتى يتم جمع بيانات كافية لإعلان فائز واضح.



ويتضمن ذلك شهورا من الاقتراع واستطلاعات الرأي خارج مراكز الاقتراع وفرز بعض الأصوات الفعلية.

• سوينغ ستيت أو باتلغراوند ستيت (الولاية المتأرجحة، ومثل هذه الولايات توصف أيضا بأنها ساحات المعركة الرئيسية لحسم التصويت): تفتقر هذه الولايات إلى الانتماء الحزبي الواضح، مما يعني أنها متاحة لكل من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين.

• ريد ستيت فيرسيز بلو ستيت (ولاية حمراء مقابل ولاية زرقاء): تميل هذه الولايات إلى التصويت مع حزب معين، الجمهوريون في الولايات الحمراء والديمقراطيون باللون الأزرق.

كيف تعرف الفائز؟

سيجعل تدفق بطاقات الاقتراع عبر البريد هذا العام من الصعب رؤية من هو في الصدارة في وقت مبكر.

ولدى الولايات المختلفة قواعد مختلفة لكيفية فرز بطاقات الاقتراع البريدية ومتى يتم ذلك، مما يعني أنه ستكون هناك فجوات كبيرة بينها من حيث الإبلاغ عن النتائج.



وبدأت بعض الولايات مثل فلوريدا وأريزونا، فرز بطاقات الاقتراع قبل أسابيع من موعد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، في حين أن ولايات أخرى مثل ويسكونسن وبنسلفانيا لن تمس هذه الأصوات حتى يوم الانتخابات مما يعني أنه من المحتمل أن يكون فرز الأصوات لديهم أبطأ.

ولزيادة الالتباس، تختلف الولايات في مواعيدها النهائية بشأن موعد قبول الاقتراع البريدي حيث سيجري البعض، مثل جورجيا، عملية فرز الأصوات التي تم تلقيها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل هذا الموعد فقط، في حين أن بعض الولايات الأخرى، مثل أوهايو، سيحسب الأصوات المتأخرة طالما تم ختمها بالبريد بحلول 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

نحن نعلم على وجه اليقين أنه في بعض الولايات سيستغرق الأمر أسابيع للحصول على نتائج كاملة، مما يعني أنه سيكون من المستحيل تقريبا التنبؤ بموعد تسمية الرئيس المقبل رسميا.

لم يكن هذا هو الحال في الانتخابات السابقة عندما كان بإمكانك عادة ضبط ساعتك على الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:00 بتوقيت غرينتش) لإغلاق مراكز الاقتراع في الساحل الغربي.



وفي عام 2008 ، جاءت النتائج مباشرة في تلك الساعة وفي عام 2012 كانت بعد 15 دقيقة فقط.

ومع ذلك فإنه في المرة الأخيرة لم يكن فوز ترامب على هيلاري كلينتون حتميا، إلا بعد فوزه بولاية بنسلفانيا في ليلة الانتخابات في الساعة 01:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:35 بتوقيت غرينتش).

لا تسقط في هذه الفخاخ

ستكون هناك بعض الأشياء الإضافية التي تجب مراقبتها هذا العام.

أولا، قد تكون الأرقام المبكرة خادعة.



ويرجع ذلك جزئيا إلى المزيد من الاختلافات بين الولايات في الإبلاغ عن نتائج فرز الأصوات.

ففي بعض الولايات، ستُفرز الأصوات المُدلى بها شخصيا في يوم الانتخابات أولا.



ومن المتوقع أن يؤيد هؤلاء ترامب إذ تظهر استطلاعات الرأي المبكرة أن أنصاره يخططون للإدلاء بأصواتهم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولكن في ولايات أخرى، سيتم الإبلاغ عن نتائج فرز الأصوات البريدية التي تم الإدلاء بها قبل 3 نوفمبر أولا أو يتم تضمينها في الفرز المبكر جنبا إلى جنب مع يوم التصويت.



والنتائج الأولية من هذه الولايات قد تفضل بايدن حيث أن الديمقراطيين هم أكثر احتمالا لأن يقوموا بالتصويت عبر البريد هذا العام من الجمهوريين.

وهناك أيضا قلق يلوح في الأفق بشأن تزوير الانتخابات، وهي عبارة متكررة وشائعة في حملة ترامب.



والمهم أن حالات التزوير الانتخابي نادرة للغاية، ولا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع البريدية معرضة بشكل خاص للتزوير.

وبشكل عام، يتراوح معدل تزوير التصويت في الولايات المتحدة بين 0.00004 في المئة و 0.0009 في المئة، وذلك بحسب دراسة دراسة أجريت عام 2017 من قبل مركز برينان للعدالة.

كيف يتم إعلان الفوز بالولايات؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع ستستخدم وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية نماذج حسابية انتخابية لتقدير من سيفوز في جميع التنافسات الانتخابية المختلفة.



وتعتمد النماذج على مجموعة متنوعة من البيانات مثل استطلاعات الرأي عند الخروج (مقابلات مع الناخبين في مراكز الاقتراع) والأصوات الفعلية التي قام بفرزها المسؤولون المحليون ثم إدخالها في قاعدة البيانات.

وستعلن وسائل الإعلام "الفوز" بولاية عندما تعتقد أن مرشحا متقدم بشكل لا يمكن تعويضه.



وينطبق الشيء نفسه على انتخابات الولايات والبلديات.



ويظل ذلك تنبؤا وليس نتيجة نهائية.

وينطبق الشيء نفسه، عندما يتم إعلان فوز مرشح في انتخابات رئاسية.



سوف يستغرق الأمر أسابيع حتى تقوم الولايات بفرز جميع بطاقات الاقتراع، وكان ذلك هو الحال دائما، ولكنه الأرجح هذه المرة بسبب التصويت البريدي.

وفي المرة الأخيرة في عام 2016 ، اتسع تقدم هيلاري كلينتون في التصويت الشعبي لأكثر من شهر بعد يوم الانتخابات حيث قام المسؤولون بفرز الأصوات، وكثير منهم من كاليفورنيا، على الرغم من أن ترامب كان قد فاز بالفعل بعدد كاف من الولايات لتولي الرئاسة.

لماذا يسبب التصويت البريدي التأخير؟

ستُفرز عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد في انتخابات هذا العام، وربما ضعف عدد بطاقات الاقتراع في عام 2016.

وكانت هناك مخاوف من أن الحجم الهائل لبطاقات الاقتراع عبر البريد قد يطغى على قدرة الخدمة البريدية للبلاد ويتسبب في اختناقات فيها، مما يؤخر التسليم والاستلام من قبل مسؤولي الدولة.



لكن الخدمة البريدية أكدت أن الأمر ليس كذلك.

وتقبل بعض الولايات بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات بوقت طويل، طالما تم ختمها بالبريد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أو قبله، مما سيؤدي إلى إبطاء الفرز بشكل أكبر.

وبمجرد وصولها، يستغرق حساب الأصوات البريدية وقتا أطول من حساب أوراق الاقتراع الشخصي المباشر حيث يجب إزالة بطاقات الاقتراع البريدية يدويا من مظاريفها والتحقق من صحتها قبل التمكن من تصنيفها.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك فائز واضح؟

إذا لم تكن هناك نتائج واضحة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فسيتعين علينا الانتظار أياما، أو أسابيع، حتى ينتهي فرز الأصوات.

ومن الطبيعي ألا يتم فرز جميع الأصوات في الليل ولكن هذا العام قد يستغرق الأمر وقتا أطول.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك نزاعات قانونية ستزيد من حالة عدم اليقين وقد تعني أن المحاكم قد تلعب دورا في حسم النتائج.

ولايات تجب مراقبتها

نحن نعلم أن النتائج النهائية ستكون بطيئة، ولكن لا يزال هناك بعض الولايات التي قد تعطينا مؤشرات مبكرة.

ستغلق مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية في الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:30 بتوقيت غرينتش) حيث يشير وجود عدد كبير من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم بشكل شخصي في وقت مبكر إلى أن التوقعات يمكن أن تأتي بسرعة.



وقد فاز دونالد ترامب بهذه الولاية بفارق ضئيل في عام 2016، وقد يعني فوز ترامب أو بايدن هنا ليلة طيبة.

وبعد فترة وجيزة وفي تمام الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت غرينتش)، ستغلق آخر مراكز الاقتراع في فلوريدا.



لقد تم الفوز بالانتخابات وخسارتها في هذه الولاية التي تمثل ولاية متأرجحة وإحدى ساحات المعركة لحسم التنافس، وقد يكون الأمر نفسه صحيحا هذا العام.



ملاحظة للحذر: سيتم الإبلاغ عن نتائج فرز بطاقات الاقتراع الشخصية والبريدية المبكرة أولا في فلوريدا، ومن المرجح أن تكون هذه في صالح بايدن.

وفي الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:00 بتوقيت غرينتش)، ستغلق مراكز الاقتراع في ولاية أريزونا، حيث بدأ المسؤولون بالفعل في فرز الأصوات في 20 أكتوبر/تشرين الأول.



لقد انتصر ترامب هنا في عام 2016، لكن استطلاعات الرأي تمنح بايدن الآن تقدما كبيرا.



وفي أريزونا، مثل فلوريدا، قد تفضل النتائج الأولية بايدن، الذي يميل أنصاره أكثر إلى التصويت مبكرا أو عن طريق البريد.

وفي عدد من الولايات الأخرى، لن يقوم المسؤولون بفرز بطاقة اقتراع واحدة حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا يعني أنه سيتعين علينا انتظار عدد من الولايات المتأرجحة، والتي تعتبر نتائجها حاسمة للحصول على صورة واضحة للبلاد.

وفي ولاية أوهايو ستغلق صناديق الاقتراع في الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:30 بتوقيت غرينتش).



وسيقدم المسؤولون النتائج الأولية في يوم الانتخابات، ولكن بعد ذلك لن يتم الإعلان عن أي عمليات فرز أخرى حتى يتم اعتماد النتائج النهائية، والتي يجب إتمامها بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وأوهايو ليست مجرد ولاية متأرجحة بل هي الولاية التي تتنبأ أيضا بالرئيس، فلقد دعمت الفائز في كل انتخابات رئاسية باستثناء عملية انتخابية واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وستغلق صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت غرينتش) يوم الانتخابات.



وسيمر الطريق المحتمل للمرشحين إلى البيت الأبيض عبر هذه الولاية التي تشكل ساحة معركة، فهي المكان الذي ولد فيه بايدن والذي فاز به ترامب في عام 2016 بنقطة مئوية واحدة.

وفي كل من ولايتي ويسكونسن ومتشيغان، وستغلق صناديق الاقتراع الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:00 بتوقيت غرينتش).



وقد عمل الديمقراطيون بجد في ويسكونسن بعد خسارة هيلاري كلينتون بهامش ضئيل هناك في عام 2016.



وتعطي بعض استطلاعات الرأي الآن بايدن الصدارة، لكن الولاية لا تزال تعد متأرجحة وساحة معركة للحسم.



كما ستخضع ولاية متشيغان المجاورة، وهي ولاية متأرجحة أخرى، للمراقبة عن كثب، ويُنظر إليها على أنها حاسمة في فوز كل من بايدن وترامب.

ثلاثة سيناريوهات لفوز ترمب أو بايدن..



ما هي؟

‏ The Independent:

طارق الشامي- مختص في الشؤون الامريكية: تبدأ بعد ساعات الانتخابات الرئاسية الامريكية التي يحبس العالم أنفاسه حولها انتظاراً لإعلان النتائج، إلا أننا قد لا نعرف الفائز مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء إذا كانت النتائج متقاربة في الولايات الحاسمة، نظراً للعدد القياسي من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد، ولكن من المهم التعرف على الأساسيات اللازمة حول كيف يمكن أن تسير الأمور.

وعلى الرغم من وجود سيناريوهات عديدة لنتائج الانتخابات، إلا أن أكثرها احتمالاً ثلاثة سيناريوهات لإمكانية فوز الرئيس الامريكي دونالد ترمب، وثلاثة أخرى لإمكانية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

الرقم السحري 270

تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على مرحلتين، حيث يختار الامريكيون من يمثلهم في اختيار الرئيس عبر آلية المجمع الانتخابي.



ولكي يفوز أي مرشح بالسباق الرئاسي ينبغي عليه الوصول إلى الرقم السحري أي 270 صوتاً على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، ولأن عدد أصوات كل ولاية في المجمع الانتخابي يختلف وفقاً لعدد ممثلي كل ولاية في الكونغرس، فإن تركيز المرشحين ينصب على الولايات ذات الأصوات الأكبر، وبخاصة إذا كانت متأرجحة أو غير مضمونة، بمعنى أن تأييدها يتقلب بين الحزبين الكبيرين من انتخابات لأخرى.

ولأن الولايات الحمراء تصوت تقليدياً للجمهوريين، فمن المتوقع أن تذهب أصواتها إلى الرئيس الجمهوري ترمب مثل ولايات تينيسي وأيداهو وميسيسبي وكينتاكي ولويزيانا وغيرها.



وبالمثل فإن الولايات الزرقاء تصوت تقليدياً للديمقراطيين، بالتالي يتوقع أن تذهب أصواتها إلى بايدن، مثل ولايات كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وإلينوي وميريلاند وغيرها.

لكن الولايات الأرجوانية (بين الحمراء والزرقاء) أي الولايات المتأرجحة التي يصعب توقع نتائجها، هي التي سوف تحسم المعركة الانتخابية الحالية.



ومن هذه الولايات فلوريدا (29 صوتاً) وبنسلفانيا (20) وميتشيغن (16) وويسكونسن (10)، وانضمت إليها حسب استطلاعات الرأي كل من نورث كارولاينا (15) وجورجيا (16) وأريزونا (11) وآيوا (6) وأوهايو (18) ونيفادا (6) ومينيسوتا (10) وكولورادو (9 أصوات)، فضلاً عن منطقتين منفصلتين تصوتان خارج أصوات ولايتهما في كل من ماين ونبراسكا، ولكل منهما صوت واحد في المجمع الانتخابي.



ويصل مجموع أصوات الولايات المتأرجحة التي يدور حولها الصراع إلى نحو 102 من الأصوات في المجمع الانتخابي، يحاول كل من ترمب وبايدن الفوز بها لضمان الوصول إلى 270 صوتاً على الأقل.

السيناريو الأول لترمب: فلوريدا + بنسلفانيا

تبرز ولاية فلوريدا بشكل واضح باعتبارها الولاية الأكثر أهمية في هذه الانتخابات الرئاسية، بفضل أصواتها في المجمع الانتخابي البالغ عددها 29، وهي الولاية الثانية بين الولايات المتأرجحة بعد تكساس (38 صوتاً) من حيث حجم الأصوات.



ولأن الفارق بين ترمب وبايدن ضئيل للغاية في فلوريدا وأحياناً يتعادل المرشحان، فإن الفوز بهذه الولاية المهمة يمثل حجر زاوية.

وفي حين يعلق الديمقراطيون آمالاً كبيرة على جهودهم الرامية إلى تحويل الولايات الجمهورية الحمراء مثل أريزونا وجورجيا وتكساس إلى اللون الأزرق، أي تحويلها إلى ولايات مؤيدة للديمقراطيين في هذه الانتخابات، فإن الأمر يتطلب من ترمب ضرورة الحفاظ على ولاء هذه الولايات، ولو فاز ترمب بفلوريدا واحتفظ بتأييد هذه الولايات المتواجدة في النصف الجنوبي من البلاد مثلما فعل عام 2016، فإن طريق الديمقراطيين إلى النصر سيكون صعباً وإن كان ممكناً، وإذا احتفظ ترمب أيضاً بتقدمه في ولايتي الغرب الأوسط (آيوا وأوهايو)، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه فيهما بهامش ضئيل بعدما كان قد فاز فيهما بفارق 8 نقاط ضد هيلاري كلينتون عام 2016، فإن فوز ترمب بولاية ميشيغن أو بنسلفانيا وحدها سيحقق الهدف ويفوز في الانتخابات، حيث سيكون لديه 280 صوتاً إذا فاز بولاية بنسلفانيا وحدها، بالإضافة إلى ولايات الجنوب، كما سيكون لديه 276 صوتاً إذا فاز بولاية ميتشيغن وحدها بالإضافة إلى ولايات الجنوب.

لكن إضافة مينيسوتا أو ويسكونسن وحدهما إلى الولايات الجنوبية من شأنه أن يضع ترمب في مركز متعادل مع بايدن برصيد 269 صوتاً لكل منهما من أصوات المجمع الانتخابي.

وحيث أن بايدن يتقدم في استطلاعات الرأي في غالبية الولايات المتأرجحة وبخاصة الشمالية منها، فإن خسارة ترمب ولاية فلوريدا أو أي من الولايات الجنوبية التي كانت حمراء في الماضي وفاز بها عام 2016، سوف يعني خطراً كبيراً بالنسبة إليه، لأنه سيتعين عليه في هذه الحالة تعويض هذه الخسارة من ولايات الجدار الأزرق الشمالية وهو هدف صعب المنال.

السيناريو الثاني لترمب: اكتساح الغرب الأوسط

على رغم أن بعض ولايات الجنوب لا زالت موضع شك، إلا أن اكتساح ترمب للولايات الشمالية الصناعية وهي بنسلفانيا وميتشيغن وويسكونسن التي حسمها لصالحه عام 2016 بفارق أقل من نقطة مئوية واحدة، سوف يضعه في معادلة جديدة.



ولا يبدو ذلك مستحيلاً على رغم استطلاعات الرأي التي تضع بايدن متقدماً بفارق 8 نقاط في ميشيغين، و6 نقاط في ويسكونسن، و4 نقاط في بنسلفانيا، ولو نجح ترمب بطريقة ما في اكتساح هذه الولايات الثلاث التي فاز بها بفارق نقطة واحدة عام 2016، إلى جانب فوزه بولايات مينيسوتا وأيوا وأوهايو المجاورة، فسيحتاج إلى عشرة أصوات إضافية يمكن أن ينالها بأكثر من طريقة، مثل فوزه بفلوريدا أو أريزونا أو نورث كارولاينا أو بمزيج من ولايات أخرى مثل نيفادا ونيو هامبشاير وصوت انتخابي واحد من ماين ونبراسكا.

ولو فاز ترمب بهذه الولايات الثلاث المهمة مرة أخرى لأصبح أمامه عدة طرق أكثر من بايدن للنصر، إذ إن الفوز باثنتين منهما سيحسن حظوظه بشكل كبير.

السيناريو الثالث لترمب: انتظار المفاجآت

قد لا تنحصر المفاجآت في فوز ترمب بالولايات الشمالية الصناعية في الغرب الأوسط، فمن المحتمل أن ينتهى الأمر بأن استطلاعات الرأي أخطأت بمقدار خمس نقاط، وليس ثلاث أو أربع كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية السابقة، أو أن نظرية الناخب الخجول سوف تتحقق ويقرر الملايين التصويت في اللحظة الأخيرة بما قد يُحدث تحولاً قد يصل إلى 5 في المئة، أو أن يحدث تحول كبير يقلب الموازين في اليوم الأخير، ما يجعل السباق الانتخابي متقارباً بشدة، وقد يؤدي إلى فوز ترمب بولاية ثانية ربما بعدد 280 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

السيناريو الأول لبايدن: إعادة بناء الجدار الأزرق

تُظهر استطلاعات الرأي على مستوى عديد من الولايات المتأرجحة، أن نائب الرئيس السابق المرشح الديمقراطي جو بايدن في وضع أفضل، فهو يحتاج إلى الاحتفاظ بالولايات التي يُظهر فيها تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي.



ومع افتراض تغير النتيجة عما تشير إليه الاستطلاعات بمعدل هبوط قدره ثلاث نقاط، فسوف يظل في استطاعة بايدن الفوز بولايات الجدار الأزرق الديمقراطية، ما سوف يمكنه من الفوز حتى مع خسارته فلوريدا وولايات الجنوب وأريزونا، الأمر الذي سيجعله يفوز بهامش محدود محققاً 278 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

السيناريو الثاني لبايدن: فلوريدا + ميتشيغن

إذا تحولت ولاية فلوريدا لصالح بايدن وحصل أيضاً على الولايات الزرقاء التي فازت بها هيلاري كلينتون عام 2016، بما في ذلك مينيسوتا ونيفادا ونيوهامبشاير، فسوف يحصل بالفعل على 262 صوتاً انتخابياً من أصوات المجمع الانتخابي، وسيتعين على بايدن في هذه الحالة أن يفوز بولاية واحدة أخرى كبيرة يمكن نيل أصواتها مثل أريزونا أو ميشيغين أو نورث كارولاينا أو أوهايو أو بنسلفانيا أو ويسكونسن.



وإذا كانت ولاية ميشيغين هي الأقرب حالياً لفوز بايدن كونه يتقدم هناك بفارق 8 نقاط، فسوف يحصل بايدن على 278 صوتاً.

ويؤكد هذا السيناريو مدى أهمية فلوريدا لدى كل من المرشحين، فإذا كان فوز ترمب بولاية فلوريدا يمنحه الأمل، فإن فوز بايدن بها يجعل من الصعب عليه أن يخسر السباق.

السيناريو الثالث لبايدن: الجائزة الكبرى

من الأمور التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل أربع سنوات، هو تحقيق فوز ديمقراطي في ولاية أريزونا أو جورجيا أو تكساس، ذلك أن استطلاعات الرأي التي جرت أخيراً تشير إلى أن بايدن يتقدم على ترمب بنسبة 2.2 نقطة مئوية في أريزونا، ويتعادل معه في ولاية جورجيا، بينما يتقدم ترمب على بايدن بفارق 2.6 نقطة مئوية في تكساس، ما يعني عملياً أن هناك فرصة أن يفوز بايدن بواحدة أو أكثر من هذه الولايات الثلاث، التي كانت لفترة طويلة ولايات جمهورية.

إذا فاز بايدن بأصوات ولاية تكساس (38 صوتاً) سيكون قد حقق انتصاراً حاسماً يمنحه 249 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، بما في ذلك الولايات التي فازت بها كلينتون عام 2016، من دون إضافة ولايات بنسلفانيا وميتشيغن وويسكونسون التي صوتت لترمب بهامش ضئيل، وحينئذ سيحتاج بايدن إلى 21 صوتاً كي يفوز بالرئاسة، حيث ستكون جورجيا نقطة جذب كبيرة أخرى قد تشير إلى فوز بايدن أيضاً في ولاية نورث كارولاينا المجاورة، وربما حتى فلوريدا.



وإذا فاز بايدن بتكساس وفلوريدا فسيكون قد فاز بالرئاسة من دون الحاجة إلى ولايات الغرب الأوسط الصناعي الشمالية.

ومع ذلك، هناك عديد من مسارات الفوز الأخرى لبايدن، فإذا فاز بولاية آريزونا، فسيكون من المرجح أن يفوز بولاية نيفادا المجاورة، لكن ذلك سيمنح بايدن ميزة بسيطة في السباق مقارنة مع سيناريو فوزه بولايات جورجيا ونورث كارولينا أو تكساس، أما إذا سيطر ترمب على جميع الولايات الجنوبية الثلاث التي تميل إلى الحزب الجمهوري، وهي جورجيا ونورث كارولاينا وتكساس، يظل بايدن يتمتع بميزة طفيفة، حتى مع خسارته فلوريدا وبنسلفانيا لصالح ترمب، ولكن سوف يقتضي الأمر أن يفوز بميشيغين وويسكونسن، بالإضافة إلى صوت واحد من منطقة ولاية ماين، كي يصل إلى تحقيق الرقم السحري وهو 270 صوتاً مقابل 268 لترمب.

سيكون هذا بالتأكيد هو الانقلاب الأقل تفضيلاً بالنسبة إلى بايدن الذي يطمح بطبيعة الحال أن ينال جائزة كبرى يستعيد فيها ولايات الغرب الأوسط إلى حضن الديمقراطيين ويفوز بولايتين أو ثلاث من ولايات الجنوب، التي كانت تميل للتصويت لمصلحة الجمهوريين.

وخلال الساعات التي تلي غلق لجان الاقتراع وبداية عملية فرز الأصوات مساء الثلاثاء، سوف تتضح الصورة بشكل كبير بما يوضح أي من السيناريوهات السابقة هو الأقرب للتحقق.

ماذا لو فاز "ترامب" بفترة رئاسية ثانية؟

سيناريو الصدمة

مركز المستقبل للدراسات المتقدمة/الامارات:

اعداد: حسام إبراهيم: مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية من محطتها قبل النهائية، بالتصويت العام يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، تشير كافة التقديرات إلى أن المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بات أقرب للفوز بالرئاسة ودخول البيت الأبيض، وذلك نظرًا لأنه متقدم على الرئيس "ترامب" بمتوسط 8.5% في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وبمتوسط نحو 3% على مستوى الولايات.



لكنّ خبرة انتخابات 2016 التي نجح فيها "ترامب" رغم تقدم منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" في الاستطلاعات، تدفع إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار سيناريو مختلفًا، ولو بشكل افتراضي، وهو فوز "ترامب" في انتخابات 2020، وإذا تحقق هذا السيناريو عمليًّا، فثمة عدة تساؤلات مطروحة: ما هي تداعياته؟ وكيف سيكون الوضع في ظل إدارة ثانية للرئيس "ترامب"؟.

فرص "ترامب":

رغم التقديرات التي تشير إلى أن سباق 2020 أصبح محسومًا لصالح "جو بايدن"، وهو أمر وارد بشكل كبير؛ إلا أن سيناريو فوز الرئيس "ترامب" ما زال مطروحًا أيضًا، وإن كانت الأرقام والإحصائيات تُشير إلى أن احتمالات هذا السيناريو باتت ضعيفة، ولكن كيف سينجح "ترامب" في ظل تقديرات بفوز "بايدن"؟، الإجابة عن هذا السؤال تتمثل في الجوانب التالية:

1- فخ استطلاعات الرأي: كشفت تجربة استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة 2016، عدم مصداقية استطلاعات الرأي، التي أظهرت تحيزًا واضحًا في نتائجها لصالح المرشحة الديمقراطية "هيلاري كلينتون"، في حين انتهت نتائج الانتخابات الفعلية بفوز "ترامب"، وهذا الأمر وارد أن يتكرر، فخبرة الإخفاق في 2016 دفعت القائمين على استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم التجربة، وتحديد جوانب الخطأ، وعملوا في استطلاعات 2020 على تجاوز الأخطاء، خاصة المرتبطة بالمنهاجية في الاستطلاعات الجديدة، وتم تصميم استمارات الاستطلاعات بشكل يضيق هامش الخطأ إلى أقصى درجة ممكنة.



ومع ذلك ورغم أهمية آلية استطلاعات الرأي في قياس إمكانية نجاح المرشحين في انتخابات الرئاسة؛ إلا أن النتائج الفعلية قد تظهر نتائج مختلفة، ومن ثم يظل فوز "بايدن" متعلقًا بمدى إمكانية تحقق استطلاعات الرأي بشكل فعلي في نتائج الانتخابات.

2- تضييق الفجوة مع "بايدن": إذا تعاملنا مع استطلاعات الرأي باعتبارها دقيقة وصادقة في إعطاء مؤشرات حول تقدم "بايدن" على "ترامب"، فهنا يظل التحدي أمام الرئيس "ترامب" وحملته الانتخابية هو تضييق الفجوة بين الجانبين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الفارق في بعض الولايات يظل في حدود 3% إلى 3.5%، وإذا وضعنا في اعتبارنا هامش الخطأ، يمكننا أن نقول إن هناك تعادلًا بين الجانبين.

فعلى سبيل المثال، فإن متوسط الفارق في استطلاعات الرأي بين "بايدن" و"ترامب" في ولاية فلوريدا هو 2%، حيث حقق "بايدن" 48.5% مقابل 46.5 لترامب في متوسط الاستطلاعات التي جرت مؤخرًا، ومع الوضع في الاعتبار أن ولاية فلوريدا لديها 29 مقعدًا في المجمع الانتخابي، فإن "بايدن" في وضع صعب في هذه الولاية.



الأمر يتكرر أيضًا مع ولاية جورجيا، حيث إن الفارق بين الاثنين في متوسط استطلاعات الرأي 2% لصالح "بايدن"، وهذه الولاية لديها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي.



وكذلك الأمر مع أريزونا حيث إن الفارق 2.4% لصالح "بايدن"، وهذه الولاية لديها 11 مقعدًا في المجمع الانتخابي.

3- قاعدة "ترامب" الانتخابية: رغم أن استطلاعات الرأي قد تكون صحيحة في توقع تفوّق "بايدن" على "ترامب"، لكنّ هذه الاستطلاعات تمثل عينة من الأمريكيين، وقد تعطي نتائج غير دقيقة أو متحيزة كما حدث في انتخابات 2016.



وفي هذا الإطار، من الضروري عدم التقليل من حجم القاعدة الانتخابية لترامب، والتي شهدت بعض التآكل في ظل تراجع تأييد "ترامب" بين بعض الكتل التصويتية، خاصة الشباب من الحاصلين على تعليم أقل من جامعي، وكبار السن، والمرأة؛ لكن تظل قاعدة "ترامب" الانتخابية مؤثرة، وإذا نجح في حشدها فقد يصعب الموقف على "بايدن".

تداعيات صادمة:

بشكل عام ورغم الترجيحات بأن فرص "ترامب" في الفوز بالسباق الرئاسي أصبحت صعبة؛ إلا أن افتراض سيناريو نجاح "ترامب" وفوزه برئاسة ثانية، حتى لو كان افتراضًا نظريًّا، يطرح سؤالًا رئيسيًّا عن تداعيات ذلك النجاح على المشهد السياسي الداخلي الأمريكي.



وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية:

1- تقويض مصداقية استطلاعات الرأي العام: أدت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016 إلى هز مصداقية استطلاعات الرأي العام، لكن فشل تقديرات الاستطلاعات في انتخابات 2020 سيؤدي إلى تقويض مصداقية استطلاعات الرأي، ففي حال جاءت نتائج السباق الرئاسي مختلفة عن استطلاعات الرأي كما حدث في 2016، فإن النتيجة النهائية قد تكون انهيار صناعة استطلاعات الرأي السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- فشل الإعلام والنخبة: بخلاف المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" في السباق الرئاسي، فإن الصراع والمواجهة الحقيقية كانت بين "ترامب" والإعلام والنخبة الليبرالية، فهؤلاء حشدوا كل الجهود والأصوات لإسقاط "ترامب"، وإذا انتهت نتيجة الانتخابات بفوزه وخسارة "بايدن"، فهذا سيكون مؤشرًا كبيرًا على فشل الإعلام والنخبة، وبالتالي فإن الخاسر لن يكون "بايدن" فقط، ولكن أيضًا وسائل الإعلام الكبرى، خاصة شبكات مثل CNN وصحف مثل "نيويورك تايمز"، وهذا سيؤدي -في المقابل- إلى انتعاش الإعلام المحافظ، مثل شبكة "فوكس نيوز"، والصحف والمواقع الإعلامية المحافظة.

3- تزايد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي: يشهد الحزب الديمقراطي حالة واضحة من الانقسام بين التيار التقليدي داخل الحزب، والجناح التقدمي، وحالة التقارب والتوافق التي ظهرت مؤخرًا بين الطرفين تعود بالأساس لظروف الانتخابات والمناخ العام، وفي حال انتهت انتخابات الرئاسة بخسارة مرشح الحزب "جو بايدن"، فسيؤدي ذلك إلى تزايد حدة الانقسام بين الجانبين، وزيادة حالة السخط في أوساط العديد من شباب الحزب الأقرب إلى التيار التقدمي.

4- تزايد حدة الانقسام المجتمعي: أغلبية المجتمع الأمريكي تأمل في أن تُنهي نتائج انتخابات الرئاسة 2020 حالة الانقسام الحاد داخل المجتمع الأمريكي، وأن يؤدي خروج "ترامب" من السلطة إلى حالة توافق مجتمعي، في ظل افتراض تراجع الخطاب العنصري بعد رحيل "ترامب"، والزخم الذي أعطاه لقوى اليمين المتطرف، والعنصريين البيض، لكن ماذا سيكون الوضع في حال استمر "ترامب" في السلطة، وتولي فترة رئاسية ثانية؟ المؤكد أن حالة الانقسام المجتمعي والعنصرية والاحتقان كلها سوف تتزايد في الداخل الأمريكي.

5- استمرار أزمة الديمقراطية الأمريكية: يدور حاليًّا جدل داخل الأوساط الأمريكية الداخلية حول الخطر الذي يُهدد الديمقراطية الأمريكية في حال تمّت إعادة انتخاب الرئيس "ترامب" مرة أخرى، فهناك تيار رئيسي في الأوساط الفكرية الأمريكية (النخبة، الإعلام، الأكاديمية) يرى أن وصول "ترامب" نفسه للسلطة فتح الباب واسعًا أمام تراجع الديمقراطية الأمريكية، فالرئيس يحكم بشكل منفرد، وغابت القواعد التقليدية في السياسة الأمريكية، المتعلقة بتوازن السلطات، هذا بالإضافة إلى صعود اليمين المتطرف والعنصريين البيض، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر السياسي في الداخل الأمريكي، للدرجة التي وصل فيها البعض إلى الحديث عن حرب أهلية أمريكية إذا استمر "ترامب" في السلطة.

إدارة "ترامب" الثانية:

نجاح "ترامب" في الفوز بفترة رئاسية ثانية يفتح الباب لتساؤلات حول ما الذي سيجري خلال هذه الفترة، وكيف سيكون الوضع في أروقة البيت الأبيض، وفي العلاقة بينه وبين الكونجرس، والاستمرارية والتغيير في السياسات الداخلية والخارجية الأمريكية.



وفي هذا الإطار يمكن الإشارة لبعض الجوانب العامة، على النحو التالي:

1- الرئيس المنفرد بالسلطة: نجاح "ترامب" في الحصول على ولاية ثانية، واستمراره في البيت الأبيض خلال السنوات الأربع القادمة 2020-2024، يعني أن النهج الذي تبناه خلال الولاية الأولى 2016-2020 أثبت نجاحه، ومن ثم فالمتوقع أن انفراد الرئيس "ترامب" بالسلطة، سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون "ترامب" نفسه في نسخة أقوى مما كان عليه في الفترة الرئاسية الأولى، لأنه استطاع أن يتجاوز كل الأزمات والعراقيل التي وُضعت أمامه، بداية من محاولة عزله، مرورًا بالهجوم الإعلامي المكثف عليه، وانتهاء بنجاحه في الفوز بالانتخابات.

2- تطهير البيت من الداخل: الخطوة الأولى التي سيقوم بها "ترامب" في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية، هي تطهير البيت الأبيض من الداخل، وذلك من خلال إقصاء كل الأشخاص الذين لم يدينوا بالولاء الكامل للرئيس.



وتُشير بعض التقديرات إلى أن أول الذين سيخرجون من المشهد، وزير العدل، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، والقائمة تطول.



وفي مقابل حركة تغييرات يخرج فيها الأقل ولاءً للرئيس، ستدخل وجوه جديدة أكثر ولاء له، هذا بالإضافة إلى أن شخصيات من أسرة الرئيس مثل "جاريد كوشنر" و"إيفانكا ترامب" سيكون لهم دور أكبر داخل البيت الأبيض، فـ"جاريد كوشنر" الذي لعب الكثير من الأدوار في الفترة الرئاسية الأولى سيكون له دور ومنصب أكبر في الفترة الرئاسية الثانية.

3- صدام بين البيت الأبيض والكونجرس: في ظل سيناريو مفترض لخسارة الديمقراطيين للبيت الأبيض في انتخابات الرئاسة، مع نجاحهم في السيطرة على مجلس الشيوخ، والسيطرة على الكونجرس، فسنكون أمام مشهد مختلف، سيناريو تكون فيه إدارة جمهورية في البيت الأبيض يقع على رأسها "ترامب"، وكونجرس ديمقراطي.



وفي ظل خبرة العلاقة بين "ترامب" والديمقراطيين، فمن المحتمل أن يكون هناك صدام مستمر وقوي بينهما، فالديمقراطيون سيسعون دائمًا لعرقلة الرئيس ومحاولة تقييد سياساته، و"ترامب" من جانبه سيسعى إلى تهميش الكونجرس، واعتماد السياسات التي يراها، وتبني آليات لتجاوز الكونجرس.

4- ترسيخ السياسات الداخلية: السياسات الداخلية التي يتبناها الرئيس "ترامب"، وخاصة دعم الشركات الرأسمالية والأغنياء، وضرورة فتح الولايات الأمريكية، وإعادة العجلة إلى الاقتصاد بغض النظر عن تأثير أزمة كورونا، والتعامل مع هذه الأزمة وفقًا لتقييم "ترامب" وفريقه، وليس كما يرى الديمقراطيون ووسائل الإعلام، وأيضًا ضرورة التخلص من مشروع قانون الرعاية الصحية "أوباما كير"؛ كل هذه السياسات سيعمل "ترامب" على المضيّ فيها قدمًا وبقوة خلال ولايته الثانية، بغض النظر عن المعارضة الداخلية له.



فترامب الذي سيخرج قويًّا بعد انتخابات الرئاسة، لن يهتمّ أو يُعطي وزنًا يذكر للانتقادات الداخلية.

5- مرونة أكثر في السياسة الخارجية: انتهج الرئيس "ترامب" في سياسته الخارجية في الفترة الرئاسية الأولى نهجًا يجمع بين العصا والجزرة، وكانت العصا أو الضغوط هي الأكثر تأثيرًا في سياسته الخارجية، فسياسة العقوبات والضغوط كانت أكثر الأدوات استخدامًا في السياسة الخارجية، وفي الولاية الثانية سيستمر النهج نفسه لكن بدرجة مرونة أكبر، فالجزرة ربما تكون الأكثر تفعيلًا في الولاية الثانية، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن نجاح "ترامب" في انتزاع ولاية ثانية سيعطي مؤشرًا للدول الأخرى التي تتبنى سياسات مواجهة مع واشنطن إلى تغيير نهجها، فمن المحتمل بدرجة أو أخرى أن تشهد العلاقة مع الصين وإيران درجة أقل من التوتر والحدة، لكن في ظل شروط "ترامب" نفسها لإدارة هذه العلاقة.

ختامًا، رغم أن فرص "ترامب" في السباق الرئاسي تراجعت في ظل تقدم "بايدن" في جميع استطلاعات الرأي، لكن سيناريو احتمالات فوزه ما زال قائمًا، وإن كان بنسبة ترجيح محدودة إلى متوسطة في أقصى التقديرات.



وإذا تحقق سيناريو فوز "ترامب" بفترة رئاسية ثانية، فهذا ستكون له تداعيات، أبرزها "الصدمة الثانية"، والمقصود بها صدمة 2020، التي تأتي استكمالًا لصدمة 2016 التي توقع فيها الجميع فوز "هيلاري كلينتون"، وسيعمل "ترامب" في ولايته الثانية على إعادة ترتيب أوراقه، ليصبح أكثر تفردًا بالسلطة، ولتستمر أزمة الديمقراطية الأمريكية.

خيارات دونالد ترامب في حال اضطر لمغادرة البيت الأبيض

وكالة فرانس بريس :

يصرّ دونالد ترامب على استبعاد الخسارة في وجه منافسه جو بايدن...



لكن في حال خابت توقعاته الثلاثاء وحُرم من ولاية ثانية، ما الذي سيحل بالرئيس الامريكي الحالي بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2021؟

اعتاد دونالد ترامب على التباهي بحياته ما قبل دخول معترك السياسة عبر التأكيد أنها كانت "حياة رائعة"، لكنه يتحفظ عن الإدلاء بأي موقف في شأن ما سيكون عليه الوضع في حال اضطر مرغما على الانسحاب من المجال.

وعلى ضوء السنوات الأربع المنصرمة، يمكن تخيل سيناريوهات عدة إلا واحدا: الانكفاء بصمت والابتعاد عن الأضواء.

- عودة إلى عالم التلفزيون؟ -

إذا ما اضطر ترامب لمغادرة البيت الأبيض، قد يقع في إغراء العودة إلى عالم التلفزيون الذي كان أحد أعلامه في الولايات المتحدة.

رغم أن صيته ذاع كوكيل عقاري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان برنامج "ذي أبرنتيس" مفتاح دونالد ترامب لدخول عالم الشهرة من بابه العريض.

فمن خلال مشاركته في إنتاج برنامج تلفزيون الواقع الذي قدّمه بين 2004 و2015، نجح ترامب في إظهار نفسه لملايين المشاهدين بصورة رجل أعمال محنك وصاحب كاريزما، رغم التقلبات في وضع إمبراطوريته العقارية.

وفي قاعة اجتماعات كبرى في برجه "ترامب تاور"، كان يستقبل القطب العقاري المشتركين ليستبعد واحدا منهم في كل حلقة، مستخدما عبارة باتت بمثابة طقس له "يور فايرد" ("أنت مطرود").

وقد انتقد ترامب مرارا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، موقف قناة "فوكس نيوز" معتبرا أنها لا تناصره بالمقدار الكافي.

وكتب عبر تويتر قبل بضعة أشهر أن المشاهدين "يريدون بديلا الآن.



وأنا كذلك".

وقد تشكل 2021 فرصة لإطلاق قناة جديدة (رغم أن الاستثمار الأساسي قد يكون عاملا غير مساعد في ذلك)، أو للاعتماد على خلال قنوات "صديقة" موجودة حاليا من بينها "وان امريكا نيوز" و"نيوزماكس تي في".

-نحو المحاكم والسجن؟ -

قد يكون الأفق ملبدا أمام دونالد ترامب في حال اضطر لترك البيت الأبيض، إذ يشكّل محور تحقيقين في نيويورك قد يكون كل منهما مدخلا لملاحقة قانونية في حقه.

يدور الأول وهو تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.

أما الثاني وهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس فيسعى إلى التأكد من شبهات بشأن كذب مؤسسة ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية.

- طموح متجدد في 2024؟ -

لا شيء يمنع نظريا دونالد ترامب من الترشح مجددا للرئاسة الامريكية في الانتخابات المقبلة سنة 2024 في حال أخفق في استحقاق هذا العام.

يمنع الدستور الامريكي على أي رئيس تولي الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين، لكن تبوؤ سدة الرئاسة لولايتين غير متتاليتين يبقى احتمالا واردا لم ينجح فيه حتى اليوم سوى رجل واحد هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر.

فقد انتُخب كليفلاند لولاية أولى سنة 1884 ثم هُزم في الانتخابات التالية سنة 1888، ليعاد انتخابه في ولاية رئاسية جديدة في 1892.



وتعرّف كتب التاريخ عنه على أنه الرئيس الثاني والعشرون وأيضا الرابع والعشرون للولايات المتحدة.

وإضافة إلى العقبات السياسية المتعددة التي تحول دون تحقق هذه الفرضية (خصوصا من داخل الحزب الجمهوري الذي قد يسعى لطي صفحة ترامب)، قد تكون مسألة العمر عقبة أمام ذلك.

فقد كان غروفر كليفلاند في سن 56 عاما في بداية ولايته الثانية، فيما ترامب سيكون قد بلغ الثامنة والسبعين في 2024.

- الذهاب بعيدا؟ -

بنبرته الاستفزازية أو الساخرة المعودة، تحدث الرئيس الامريكي الخامس والأربعون في الأشهر الماضية عن "مسارات" عدة قد يسلكها.

ففي حزيران/يونيو، تطرق ترامب مازحا إلى إمكان قيامه برحلات برية مع زوجته ميلانيا.

وقال "ربما سأذهب إلى نيويورك للمرة الأولى بالبر مع السيدة الأولى.



أظن أني سأشتري سيارة تخييم وأسافر مع السيدة الأولى".

وفي سياق أقل رومانسية، قطع ترامب قبل أيام تجمعا انتخابيا كان يعقده في بنسلفانيا لتأمل شاحنات مركونة في البعيد.

وقال "يا لجمال هذه الشاحنات! هل تظنون أني قد أركب إحداها لأذهب بعيدا؟ سأرغب في ذلك حقا، فقط القيادة والتنقل على الطرقات".

وخلال زيارة إلى "ذي فيلدجز"، أكبر مجتمع للمتقاعدين في فلوريدا، تحدث ترامب عن فرضية تعكس ميلا أكبر للهدوء.



وقال "سأنتقل للعيش في +ذي فيلدجز+.



الفكرة ليست سيئة لا بل أنها تروق لي كثيرا".

وتبقى فرضية راديكالية أكثر، تتمثل في إمكان الهجرة.

فقد قال ترامب قبل أسابيع "لن أكون في وضع جيد" في حال الخسارة أمام جو بايدن "النائم" كما يحلو للرئيس الامريكي وصفه.



وأضاف "قد أضطر لمغادرة البلاد".

ماذا لو فاز "بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية ؟

ارتدادات عكسية

مركز المستقبل للدراسات المتقدمة/ الامارات:

اعداد : حسام إبراهيم: تمثل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 واحدة من الانتخابات الاستثنائية والأكثر تعقيدًا في التجربة الديمقراطية الأمريكية، ليس بسبب ظروف وملابسات المناخ السياسي والأوضاع التي تجري فيها، ولكن بسبب سياق ما بعد هذه الانتخابات، ففي ظل افتراض نظري بفوز "بايدن" في الانتخابات، فإن مشهد ما بعد 3 نوفمبر، سيكون أكثر تعقيدًا في الداخل الأمريكي، للدرجة التي دفعت البعض للحديث عن حرب أهلية أمريكية، وذلك في ظل احتمالات رفض أنصار "ترامب" لنتائج الانتخابات واستخدامهم للعنف والسلاح لدعم "ترامب"، وهذا السيناريو الكارثي يطرح عدة أسئلة تتعلق بما سيجري داخل الولايات المتحدة لو فاز "بايدن" في الانتخابات، وما سيحدث في المرحلة ما بين 3 نوفمبر إلى 20 يناير، يوم التنصيب الرسمي، وكيف ستجري عملية نقل السلطة؟ وملامح الاستمرارية والتغيير في السياسات الداخلية الأمريكية.

مشهد معقد:

أحد الجوانب الاستثنائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 يتمثل في الإشكاليات المرتبطة بنتائج هذه الانتخابات، فهناك ثلاثة تعقيدات ستلقي بظلالها على المشهد الانتخابي ما بعد يوم التصويت العام، وهي: توقيت معرفة نتيجة الانتخابات، وطبيعة نتائج التصويت، وموقف الرئيس "ترامب" من تلك النتائج، وذلك على النحو التالي:

1- توقيت إعلان النتائج: تختلف انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 عن سابقتها فيما يتعلق بتوقيت إعلان نتائج، ففي الخبرة الأمريكية، جرت العادة على أن المؤشرات شبه النهائية للنتائج تظهر في نهاية يوم الاقتراع، يوم 3 نوفمبر، وفي الساعات المبكرة من صباح يوم الأربعاء 4 نوفمبر، لكن التغييرات التي جرت في آليات التصويت، خاصة التصويت المبكر عبر البريد، ربما ستساهم في تأخير إعلان النتائج في بعض الولايات، حتى ولو لأيام معدودة، وذلك نظرًا لأن بعض خطابات البريد التي تحمل أوراق الاقتراع قد تصل متأخرة إلى مقرات اللجان الانتخابية، ومن ثم لن يكون بمقدور المقاطعات والأحياء إبلاغ سلطات الانتخابات في الولايات بالنتيجة النهائية للأصوات في يوم الاقتراع نفسه، الأمر الذي يفسر تصاعد الجدل في الأوساط الأمريكية الداخلية حول ما يسمى بـ"أسبوع الانتخابات"، أو "شهر الانتخابات"، وليس "ليلة الانتخابات" بمعنى أننا قد لا نشهد حسمًا للنتائج في نفس ليلة الانتخابات، وأن المسألة قد تطول أسبوعًا أو أسابيع في أقصى التقديرات، وأيامًا في أفضل التقديرات.

2- طبيعة نتائج التصويت: ستحدد المؤشرات الأولية العامة لنتائج الانتخابات، جانبًا كبيرًا مما سيحدث فيما بعد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وفي ظل احتمالات معرفة تلك النتائج ربما خلال يومين إلى ثلاثة من يوم الاقتراع في أفضل التقديرات، بمعنى إما مساء يوم الأربعاء 4 نوفمبر أو الخميس 5 نوفمبر، فإن طبيعة هذه المؤشرات ستحدد طبيعة المشهد اللاحق، فإذا أظهرت النتائج تقدم "بايدن" بشكل كبير في أصوات المجمع الانتخابي الناتجة عن الأصوات العامة، فسيختلف الوضع نسبيًا عن إذا أظهرت النتائج تقاربًا واضحًا بين "ترامب" و"بايدن"، ففي الحالة الأولى فإن توجه "ترامب" وأنصاره في التشكيك في نتائج الاقتراع، لن يكون مدعومًا بالأرقام، وسيفتقد إلى المصداقية، بينما في الحالة الثانية وفي ظل وجود تقارب واضح في الأصوات، فسيكون "ترامب" وأنصاره أكثر حدة وأعلى صوتًا في التشكيك بنتائج الانتخابات.

3- موقف الرئيس "ترامب": يمثل موقف الرئيس "ترامب" المعضلة الرئيسية في انتخابات 2020، حيث إن كافة التقديرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أنه سيرفض القبول بنتائج الانتخابات، ولن يقبل التسليم بسهولة، وجزء من الأسباب التي تفسر لماذا سيرفض "ترامب" القبول بالنتائج، وسيتمسك حتى النهاية بمقعده في البيت الأبيض، يتعلق بما سيوجهه من إجراءات ومحاكمات قضائية بعد الخروج من البيت الأبيض، بسبب بعض مخالفاته غير القانونية، ومنها -على سبيل المثال- عدم الالتزام بدفع ضرائبه.



ونظرًا لهذا الرفض المتوقع، وتصريحات "ترامب" المستمرة للتشكيك في نزاهة الانتخابات، وتكرار الحديث عن التزوير في هذه الانتخابات؛ تصاعد النقاش في الساحة الداخلية الأمريكية حول مدى إمكانية قبول "ترامب" بالنتائج، وهل سيخرج من البيت الأبيض أم لا، وما هي الإشكاليات القانونية والإجرائية التي قد يثيرها هذا الموقف، وكيف يمكن إجباره على القبول بنتائج الانتخابات، وهل يلعب الجمهوريون دورًا في إقناعه بذلك أم لا؟.

مرحلة مضطربة:

يوجد سيناريو مفترض أكثر حدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، يتمثل في التداعيات المحتملة لفوز "بايدن" على "ترامب" بفارق ضئيل في الأصوات العامة أو المجمع الانتخابي، خاصة في بعض الولايات الرئيسية في الانتخابات، فهذا السيناريو يعني أن التطورات فيما بعد يوم الثلاثاء 3 نوفمبر ستسير في اتجاه صعب وحاد جدًا، وستكون الفترة الانتقالية أكثر ضبابية.



وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية:

1- احتجاجات عنيفة: تشير بعض التقديرات إلى وجود احتمالات لاندلاع أعمال عنف قوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الولايات التي بها قاعدة صلبة من الناخبين المؤيدين للرئيس "ترامب"، خاصة من الجماعات اليمينية المتطرفة، وتربط تلك التقديرات بين احتمالات اندلاع العنف وبين زيادة نسبة مشتريات الأسلحة الصغيرة في الولايات خلال عام 2020، واستنادًا إلى بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI فقد اشترى الأمريكيون أكثر من 18 مليون قطعة سلاح عام 2020، مع زيادة كبيرة في حجم المبيعات في الولايات الحمراء والزرقاء على حد سواء، وفي 12 ولاية تم بيع أسلحة بما يقرب من ضعف معدل العام الماضي.



ففي ولاية ميتشيجان حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفكيك مجموعة يُزعم أنها كانت تخطط لاختطاف حاكمة الولاية الديمقراطية "جريتشين ويتمير"، تضاعفت مبيعات الأسلحة أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.

2- معركة قضائية: في ظل التوقعات بعدم قبول الرئيس "ترامب" لنتائج الانتخابات الرئاسية، ستلجأ حملة "ترامب" لرفع دعاوى قضائية في العديد من الولايات، خاصة التي سيكون فيها فارق الأصوات محدودًا، وذلك بحجة وجود وقائع تزوير شابت العملية الانتخابية، خاصة في التصويت بالبريد، وهذه المعركة ستعقد حسم نتائج الانتخابات، وقد يتصاعد الأمر ليصل إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذه المعركة قد تؤثر على حسم نتائج الانتخابات، وستساهم في حالة الارتباك وضبابية المشهد.

3- المرحلة الانتقالية: الإشكالية الرئيسية في مرحلة ما بعد 3 نوفمبر، تتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، فمن المعروف أن الرئيس الجديد يتم تنصيبه يوم 20 يناير، والفترة من بعد ظهور النتائج شبه النهائية وحتى يوم التنصيب، تسمى المرحلة الانتقالية، والتي تجري فيها إجراءات انتقال السلطة وتسليم الملفات من الإدارة التي ستغادر البيت الأبيض إلى الإدارة الجديدة، والتقديرات الأولية تذهب إلى أن الرئيس "ترامب" الذي سيرفض التسليم بنتائج الانتخابات سيسعى إلى تعقيد المرحلة الانتقالية، وسيقوم بإجراءات لعرقلة انتقال السلطة بشكل سلس، سواء بتوجيه فريق إدارته بعدم التعاون الكامل مع فريق "بايدن" الانتقالي، أو العمل على اتخاذ قرارات في أثناء هذه المرحلة تعقد من إدارة "بايدن" في مرحلة لاحقة، سواء على صعيد السياسات الداخلية أو الخارجية.

4- الخروج الآمن: حالة الارتباك والفوضى التي من المحتمل أن تسود الداخل الأمريكي بعد 3 نوفمبر، وأزمة انتقال السلطة المحتملة، تدفع إلى طرح تساؤلات عديدة عن كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ وما الذي سيجري للتعامل مع "ترامب" إذا رفض الخروج من البيت الأبيض؟ وهل يتدخل الجيش الأمريكي في الصراع الداخلي على السلطة؟ ومن الذي سيحسم الموقف؟.



هذه الأسئلة المطروحة في النقاش الداخلي الأمريكي، تكشف قدر القلق على "وضع الديمقراطية الأمريكية"، وكيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة.



لكن وبشكل عام فإن التقاليد الأمريكية الراسخة قد تحسم الموقف، فمن المحتمل بشكل أو بآخر أن يتدخل حكماء الجمهوريين لإقناع "ترامب" بقبول نتائج الانتخابات، وإن كان هناك تشكيك من البعض في أن يلعب الجمهوريون دورًا.



من جهة أخرى، من المؤكد أن المؤسسة العسكرية الأمريكية لم ولن تتدخل في الصراع السياسي الداخلي، لأن وضعيتها في القانون والدستور والممارسات العملية لا تسمح بهذا الدور، وتصريحات كبار القادة العسكريين تؤكد ذلك، فرئيس هيئة الأركان أكد أن البنتاجون ليس مخولًا بالتدخل في حال رفض الرئيس الخروج من البيت الأبيض، وأشار إلى أن حسم المسألة يرتبط بالمؤسسات السياسية الأمريكية.

المخرج من أزمة انتقال السلطة قد يكون وفقًا لما طرحه البعض بصفقة سياسية، يتم فيها إقناع "ترامب" بالخروج من البيت الأبيض، مقابل حصانة من التعرض للإجراءات والملاحقات القضائية، صفقة الخروج الآمن تلك واردة، ولكن الأسئلة المتعلقة بكيف ستجري، ومن الذي سيقودها، وكيف سيتم التسويق لها وإخراجها للرأي العام الأمريكي، تُثير أشكالية حول مدى إمكانية تطبيقها بشكل فعلي.

ما بعد "ترامب":

في ظل افتراض تسوية أزمة انتقال السلطة، وقبول "ترامب" بنتائج الانتخابات، وتولي إدارة ديمقراطية يرأسها "جو بايدن" مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأسئلة الرئيسية المطروحة تتعلق بما سيكون عليه المشهد في الشهور الأولى لتولي هذه الإدارة، الفترة من يناير إلى يونيو 2021، والاستمرارية والتغيير في السياسات الأمريكية الداخلية.



وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية:

1- عودة الأوباميين: المشهد الرئيسي الذي سنكون بصدده في مرحلة ما بعد "ترامب"، هو إدارة ديمقراطية يغلب عليها رجال "أوباما"، أو ما يمكن أن نسميه "الأوباميين"، فتشكيل الإدارة الجديدة من المحتمل بدرجة كبيرة أن يتضمن شخصيات من الذين عملوا في إدارتي "أوباما" الأولى والثانية، ومن المعروف أن جزءًا كبيرًا من الشخصيات المؤثرة من المستشارين والخبراء في حملة "بايدن" هم من الشخصيات التي عملت في ظل إدارتي "أوباما"، وأيضًا جزء من شخصيات الفريق الانتقالي لبايدن، فمن المتوقع أن تتضمن إدارة "بايدن" أكثر من 50-60% من الذين عملوا في السابق مع الرئيس "أوباما"، أو مع "بايدن" كنائب للرئيس، وكانوا جزءًا من إدارة "أوباما".

2- استعادة فاعلية المؤسسات: من المرجح بشكل كبير أن تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد رحيل "ترامب" عن السلطة، عودة فاعلية المؤسسات السياسية، فخلال فترة الرئيس "ترامب" شهدت المؤسسات حالة من الإضراب وسيطرة الرئيس بشكل كبير، ففي داخل البيت الأبيض شهدنا فترة من عدم الاستقرار في ظل التغييرات الكثيرة التي قام بها "ترامب" خلال السنوات الأربع للمسؤولين في الإدارة، وخروج شخصيات في مناصب رئيسية مؤثرة، والعديد من المناصب الوسيطة المهمة، تم شغلها بقائم بالأعمال.



وحالة عدم الاستقرار والفراغ المؤسسي تلك ربما سيعمل فريق إدارة "بايدن" على تجاوزها، ولكن المسألة قد تحتاج إلى وقت، خاصة المناصب التي يشغلها حاليًّا قائم بالأعمال.



والجانب الثاني في استعادة فاعلية المؤسسات يتعلق بالكونجرس، ففي ظل تقديرات أولية باحتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، واحتفاظهم بالسيطرة على مجلس النواب، ستكون لدينا إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض، وكونجرس أمريكي في السلطة التشريعية، الأمر الذي يؤشر إلى احتمالات التناغم بين جناحي السلطة في الحكم.

3- صعود الليبراليين والحقوقيين: شهدت سنوات حكم الرئيس "ترامب" تراجعًا لدور الليبراليين والحقوقيين على الساحة الأمريكية، فهؤلاء الذين يتحدثون دائمًا عن ضرورة انتهاج المثل الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية، تراجعوا عن المشهد في ظل إدارة "ترامب"، وهذا التيار الذي كان له وجود كبير في مراكز الفكر والمنظمات الحقوقية، فقد أهميته ودوره خلال السنوات من عام 2016 إلى عام 2020، لكن المحتمل بشكل كبير أن يعود هؤلاء مجددًا للساحة، وأن تعلو أصواتهم بشكل كبير، وستكون البداية بإصلاح العلاقة بين البيت الأبيض ومراكز الفكر، حيث من المتوقع أن نشهد وجود العديد من الخبراء والمتخصصين القادمين من مراكز الفكر والذين سيشغلون مناصب في إدارة "بايدن"، وبالتوازي مع ذلك فإن التيار الليبرالي والحقوقي سينشط مجددًا في الفضاء السياسي.

4- مراجعة داخلية في الحزب الجمهوري: وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض، ونجاح الديمقراطيين في اقتناص مجلس الشيوخ من الجمهوريين؛ سيدفع إلى عملية مراجعة ذاتية داخل الحزب الجمهوري، وتقييم للسنوات الأربع الماضية، والوقوف على جوانب القوة والضعف التي أصابت الحزب بسبب سياسات "ترامب"، وجانب من تلك المراجعات سيتعلق بدور الرئيس "ترامب" وعلاقته بالحزب في السنوات القادمة، والسؤال الرئيسي الذي سيكون على أجندة الحزب، هو كيفية مواجهة الديمقراطيين، وكيفية العودة مجددًا على رأس السلطة، سواء في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2022، أو في انتخابات الرئاسة 2024.

5- أجندة داخلية مختلفة: مع وصول "بايدن" للبيت الأبيض، فإن واشنطن العاصمة، مركز الحكم وصنع القرار الأمريكي، ستشهد أجواء مختلفة، هذه الأجواء تتعلق بالمناخ العام وتوجهات الإدارة الجديدة، فهذه الإدارة ستكون مشغولة بثلاثة ملفات رئيسية على أجندتها، وهي: السيطرة على أزمة (كوفيد-19) وتقليل معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، وإدارة عملية توزيع اللقاح إذا تم التوصل إليه قريبًا.



ثم الملف الاقتصادي وما يرتبط به، بداية من سياسات الإغلاق والفتح المرتبطة بمواجهة كورونا، مرورًا بخلق وظائف جديدة، وانتهاء بإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء من دول الجوار في أمريكا الشمالية واللاتينية والمنافسين وتحديدًا الصين.



وأخيرًا ملف مواجهة التمييز العنصري داخل المجتمع الأمريكي، وإصلاح الشرطة وتطبيق العدالة الجنائية.



وجنبًا إلى جنب مع هذه الملفات الرئيسية الثلاثة، ستكون هناك أولوية لملفات مثل الرعاية الصحية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق مشروع "أوباما كير"، وتطويره ليصبح "بايدن كير"، وأيضًا ملف التعامل مع قضايا مؤثرة مثل تغير المناخ.

ختامًا، من المحتمل أن تشهد الساحة الأمريكية حالة من الارتباك والفوضى، إذا أفضت نتائج انتخابات الرئاسة إلى فوز "بايدن" بالرئاسة، فالرئيس "ترامب" لن يقبل بالخروج من البيت الأبيض بسهولة، وستكون هناك أزمة في انتقال السلطة، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة، ستكون هناك إدارة ديمقراطية وأجواء سياسية جديدة في واشنطن العاصمة، سنشهد في ظلها عودة رجال أوباما، وصعود الليبراليين والحقوقيين، وسياسة داخلية مختلفة.

PUKmedia / إعداد الانصات المركزي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقرر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).