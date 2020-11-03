نصيف تعليقا على اعتقال مستشار رئيس الوزراء: تحقيق للعدالة

2020/11/03 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

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النائبة عالية نصيف

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الثلاثاء، بشأن اعتقال مستشار بهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، رعد الحارس، حيث وصفت ذلك بانه " تحقيق للعدالة".

وذكرت النائبة في بيان لها اليوم، 3 تشرين الثاني 2020، انه "سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت)، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم بإسمه الصريح (رعد الحارس)، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة".

وأضافت قائلة "نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام".

وختمت بالقول "نهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريبا جدا سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة وخصوصا الفريق المتواطئ مع (ر.ح)".

يأتي ذلك بعدما اكد مصدر مطلع، اعتقال مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، عقب صدور مذكرة قبض بحقه من القضاء.

ر.إ

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