الاتصالات النيابية تكشف عن خسارة يتلقاها العراق يوميا بقيمة 38 مليون دولار

2020/11/03 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، الثلاثاء، خسارة العراق لـ38 مليون دولار يوميا، من ايراد شركات الاتصالات، داعية لتأسيس شركة هاتف نقال وطنية ترعاها الحكومة ووزارة الاتصالات.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) انه "يجب الالتزام بالقرار الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا والملزم بقيام الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة هاتف نقال وطنية ترعاها الحكومة ووزارة الاتصالات".

واكد على "ضرورة هذا الالتزام من قبل هيئة الإعلام والاتصالات والعمل به بشكل واضح لصالح البلاد، كي تبعد عن نفسها الاتهامات بعرقلة تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وهذا القرار بات ملزما أيضا للحكومة".

وأضاف انه "لا تخلو أي دولة في العالم من شركة نقال أو اتصالات وطنية تتنافس مع الشركات الاستثمارية عبر تقليل الكلفة على مواطنيها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة لهم، إلا في العراق؛ فلا توجد مثل هذه الشركة، وباتت الشركات الاستثمارية محتكرة لهذا القطاع وبأسعار باهظة جدا وخدمتها ليست بالمستوى المطلوب، لذا وجب على الدولة أن تؤسس شركة النقال الوطنية".

وأوضح الربيعي انه "لسنا ضد أن يكون المستثمر في البلاد رابحا ولكن ليس بطرق ملتوية تلتف على القوانين بالتعاون مع الفاسدين عبر تحقيق أرباح خيالية لا يتصورها العقل بملايين الدولارات على المستويات اليومية والشهرية والسنوية".

وبين الربيعي أنه "إذا ما صرف كل مواطن دولارا واحدا فقط يوميا، فستكون الأرباح 38 مليون دولار يوميا، بينما لا يصل إلى خزينة الدولة، وفق عقود جولات التراخيص، سوى 500 مليون دولار سنويا"، مؤكدا أنه "في جميع دول العالم، تذهب أغلب إيرادات شركات النقال الاستثمارية إلى الخزينة العامة، ولكن ليس في العراق، إذ لا يتناسب الإيراد مع الربح المتحقق فعليا".

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