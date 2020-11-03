اللجنة المالية النيابية تكشف عن توجه حكومي لتعديل سلم الرواتب وتخفيض رواتب الدرجات العليا

2020/11/03 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لإعداد قانون سلم الرواتب الجديد وتخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة.والدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام.وقال مقرر اللجنة … Readmore

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