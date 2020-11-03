زيدان والأعرجي يبحثان الجهد المشترك في مكافحة الارهاب والجريمة

2020/11/03 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ‎ ‎فائق زيدان في مكتبه اليوم الثلاثاء ‏المستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي‎.‎

وبحث الجانبان الجهد المشترك بين القضاء والحكومة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة ‏المنظمة.‏

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