وصول ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لمستخدمي الواتساب

2020/11/03 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مركز الاعلام الرقمي dmc تفعيل تطبيق الواتساب لميزة الرسائل ذاتية الاختفاء او التدمير disappearing messages والتي وصلت للعديد من مستخدمي التطبيق في العراق .

واوضح المركز ان الميزة حال تفعيلها ستؤدي الى حذف كل الرسائل ( فيديو - صورة - نص وغيرها ) بعد سبعة أيام من الدردشة التي يختارها المستخدم، سواء كانت في المحادثات الفردية او المجموعات التي يكون للمشرف فقط الحق في تفعيلها .

وبين المركز ان الميزة الجديدة مفيدة من اجل تجنب مشكلة امتلاء الذاكرة برسائل غير مهمة، كما ان هذه الميزة لن تؤدي لحذف الرسائل التي تم أرسالها أو استقبلها سابقا في المحادثة، وانما فقط على الرسائل التي ارسلت بعد تفعيل الميزة .

من الجدير بالذكر ان ميزة اختفاء الرسائل موجودة في العديد من التطبيقات كالتيلغرام والسناب والسيغنال ولكن بتوقيتات يقوم المستخدم بتحديدها خصوصا فيما يتعلق بالتيلجرام .

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