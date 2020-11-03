زيدان يبحث مع خان المساعدات المقدمة للعراق بشأن الأدلة ضد داعش

2020/11/03 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إعلام القضاء

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع كريم خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ‏ورئيس فريق التحقيق الدولي، المساعدات المقدمة للعراق بشأن ادلة جرائم داعش.‎ وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، أن "الطرفين بحثا تفاصيل مذكرة ‏التفاهم المزمع ابرامها بخصوص المساعدات التي يقدمها الفريق لجهات التحقيق ‏العراقية بخصوص الادلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الارهابي".‏

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