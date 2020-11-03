محافظ البنك المركزي يُجري زيارة ميدانية لعدد من شركات الصرافة

2020/11/03 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أجرى معالي محافظ البنك المركزي العراقي “مصطفى غالب مخيف” اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية شملتْ عدداً من شركات التوسّط ببيع وشراء العملات الاجنبية بجانبي الكرخ والرصافه في بغداد، وقد صاحب معاليه لِجْنةً مختصة بتدقيق الشركات من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي.

واطّلع سيادته على سير عمل هذه الشركات وتعاملها مع المستفيدين من المواطنين، كما أستمع لملاحظات ومقترحات أصحاب الشركات ووعد بدراستها من قبل البنك وتفعيل مخرجاتها بما ينعكس إيجاباً على عمل القِطاع المالي والاقتصادي العراقي.وتأتي هذه الزيارة حرصاً منه للاطلاع المباشر على الواقع الفعلي لعمل هذه الشركات بُغيَة تطوير الخدمات المقدمة من قبلها.

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