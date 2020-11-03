الخارجية النيابية: سياسة واشنطن تجاه العراق ثابتة ولن تتغير مع الرئيس الجديد

2020/11/03 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان نتائج الانتخابات الامريكية لن تغير سياسية واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب او البعيد.

رئيس اللجنة اكد ان الاستراتيجية الامريكية الخارجية تجاه العراق ثابتة وتسير وفق خطط دبلوماسية واتفاقيات بين البلدين، وأضاف أن التركيز الامريكي في المرحلة المقبلة، سيكون على المشاكل والقضايا الداخلية، اما السياسية الخارجية، فلن يكون لها اهتمام كبير على حد قوله.

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