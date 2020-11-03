العكيلي: وجود مبالغ كبيرة داخل مبنى الضرائب مخالف للتعليمات ويثير الشكوك

2020/11/03 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدوره، انتقد رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، وجود مبالغ مالية كبيرة داخل مبنى الضرائب ببغداد، مؤكدا ان التعليمات المالية والحسابية تمنع إبقاء أي مبلغ لدى الموظفين حين انتهاء الدوام الرسمي.

ودعا العكيلي الى اصدار توضيح من قبل الهيئة او تشكيل لجان قانونية حول وجود نحو ثمانية مليارات دينار في مقر الهيئة العامة للضرائب خاصة وان القانون يشدد على إيداع المبالغ المقبوضة فوراً في المصارف، ولا يجوز الاحتفاظ بها في الدوائر أو في قاصاتها أو عند الموظفين.

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