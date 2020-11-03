قوة أمنية خاصة تعتقل رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي

2020/11/03 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة أمنية خاصة، تابعة للجنة مكافحة الفساد، رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي.

وقال مصدر ان وكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس يعمل حالياً ضمن فريق المستشارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد صدر بحقه امر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار مئة وستين لسنة ألف وتسع مئة وثلاث وثمانين.

وبيّن المصدر ان عملية القبض جاءت وفق مذكرة قبض قضائية، لتورطه بقضايا فساد، خلال تسلمه منصبا رفيعا في وزارة الكهرباء العراقية لسنين طوال، وكشف املاكه خارج العراق.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد وجه في شهر آب الماضي بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف.

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