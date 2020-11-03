2020/11/03 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– استعدادات لبدء عملية التصويت في الانتخابات الاميركية بولاية فيرجينيا.

– بدء عملية التصويت في الانتخابات الاميركية وتوزيع بطاقات الاقتراع في نيو هامبشير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بدء عملية التصويت في الانتخابات الاميركية وتوزيع بطاقات الاقتراع في نيو هامبشير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بدء عملية التصويت في الانتخابات الاميركية وتوزيع بطاقات الاقتراع في نيو هامبشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).