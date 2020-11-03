في سابقة طريفة… رائدة فضاء تدلي بصوتها بالانتخابات الأميركية من محطة الفضاء الدولية

2020/11/03 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في سابقة غريبة أدلت رائدة الفضاء الاميركية كيت روبينز بصوتها في الإنتخابات الرئاسية من محطة الفضاء الدولية.

ونقل الاعلام الأميركي صورا لرائدة الفضاء وهي تدلي بصوتها من خلال الاقتراع عبر رابط البريد الإلكتروني، من كابينة تصويت مؤمنة خارج محطة الفضاء، متصلة بمركز جونسون في تكساس.

وجاء تصويت روبينز التي تمضي رحلة بالفضاء بدأت الشهر الماضي وتستغرق أربعة أشهر، وفقا لما منحه الدستور الأميركي بالعام ألف وتسع مئة وسبعة وتسعين من حق التصويت لرواد الفضاء.

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