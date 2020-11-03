احباط محاولة تهريب مادة المعسل في بوابة البصرة

2020/11/03 | 14:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، احباط محاولة تهريب مادة المعسل الممنوع من الأستيراد في مركز جمرك بوابة البصرة.

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