2020/11/03 | 14:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/03 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).