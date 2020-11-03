2020/11/03 | 14:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة النصر النيابية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة في ضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة عن خيارات المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).