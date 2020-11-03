القضاء والامن الوطني يبحثان مكافحة الجريمة

2020/11/03 | 14:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي التعاون بين القضاء والحكومة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء، تلقى PUKmedia، ان زيدان استقبل الاعرجي اليوم وبحثا "الجهد المشترك بين القضاء والحكومة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".

PUKmedia / اعلام مجلس القضاء

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