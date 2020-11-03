العراق يطلق نوعا جديدا من النفط الخام

2020/11/03 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تعتزم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إطلاق درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى "البصرة المتوسط" في كانون الثاني المقبل.

وقالت وكالة رويترز، إنه "سيتم إنشاء الخام الجديد، متوسط الكبريت، من خلال تقسيم إنتاج خام (البصرة لايت) الحالي إلى درجتين".

وتابعت، أن "البصرة لايت سيسجل حوالي 33 درجة بعد الانقسام على مقياس (API gravity) وهو مؤشر لمقارنة كثافة النفط الخام بالمياه، بينما سيصل خام البصرة المتوسط حوالي 29 درجة".

وقالت مصادر نقلا عن الوكالة، أن "جاذبية خام البصرة ستكون مماثلة لخام الشاهين القطري"، مبينة أن "هذه الخطوة قد تعمل على استقرار جودة الخام العراقي للمشترين، لكن تكاليفها قد تزيد إذا قررت سومو إزالة آلية الأسعار المستخدمة حاليًا لتعويض المشترين عن تقلبات الجاذبية في API".

ويحتوي خام البصرة الثقيل الحالي، الذي تم إنتاجه عام 2015، على جاذبية API تبلغ حوالي 24 درجة، وتعتبر الدرجات ذات رقم الجاذبية الأقل أثقل وتميل إلى إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها.

ويمثل خام البصرة، الذي يتم تصديره من مرفأ البصرة النفطي قبالة سواحل جنوب العراق، الجزء الأكبر من صادرات وإيرادات البلاد.

وصدر العراق نحو 2.77 مليون برميل يوميا من خام البصرة، في تشرين الاول، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحسب الإشعار، ستحدد "سومو" أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثلاث، ويتعين على المشترين إخطار "سومو"، بحلول 13 تشرين الثاني، بالكمية التي يخططون لرفعها لكل درجة في عام 2021، ويمكن ترشيح خام "البصرة المتوسط" إما كجزء من كميات مطلوبة بالفعل للمشترين أو ككمية إضافية لعام 2021، بحسب الوكالة.

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