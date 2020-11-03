لاعبان يعززان سواعد العميد الكربلائي

2020/11/03 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نجح فريق كرة اليد بنادي كربلاء الرياضي، في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين جديدين.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي تعاقدت مع اللاعب كرار اسعد والذي يشغل مركز حراسة المرمى”.

واضاف ان “ادارة العميد الكربلائي، تعاقدت ايضاً مع اللاعب مرتضى علي لاعب الارتكاز ليكون اضافة قوية لسواعد العميد كل التوفيق للأخوة من العميد الكربلائي”.

ومن المقرر ان ينطلق دوري اليد الممتاز خلال شهر تشرين الثاني الجاري.



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