أول نتيجة بالانتخابات.. بايدن يفوز في ديكسفيل نوتش وترامب يكسب ميلسفيلد

2020/11/03 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامبشاير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء.

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