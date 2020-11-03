مجلس الوزراء يجتمع برئاسة الكاظمي

2020/11/03 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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