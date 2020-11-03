صالح يشدد على نزاهة الانتخابات لتعكس إرادة الناخبين بعيداً عن التزوير

2020/11/03 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة النصر النيابية.

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