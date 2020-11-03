2020/11/03 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تحتل شركة وول مارت، وهي شركة بيع بالتجزئة أمريكية تعد أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات صدارة قائمة اكثر الشركات من حيث عدد الموظفين.

وبحسب اخر تصنيف في عام 2019، فإن وول مارت في صدارة الشركات العالمية من حيث عدد الموظفين بواقع 2.2 مليون، والصين الوطنية للبترول: 1.3 مليون، البريد الصيني: 927 ألف، ستيت غريد: 907 ألف، أمازون: 798 ألف، هون هاي: 757 ألف، فولكسفاغن: 671 ألف، كومباس: 596 ألف، سينوبك: 582 ألف”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدها تصل إلى 2.2 مليون موظف.. تعرف على أعلى الشركات العالمية من حيث عدد الموظفين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدها تصل إلى 2.2 مليون موظف.. تعرف على أعلى الشركات العالمية من حيث عدد الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).