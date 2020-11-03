الرئيس صالح يبحث مع كتلة النصر الانتخابات المقبلة وتوحيد المواقف

2020/11/03 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة النصر النيابية.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وأهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون".

وأكد رئيس الجمهورية وفقا للبيان، "على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة في ضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة عن خيارات المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب".

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