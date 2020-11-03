2020/11/03 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل وفد كتلة النصر النيابية ويؤكد على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة تضمن النزاهة ومنع التزوير أو التأثير على خيارات الناخبين.

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