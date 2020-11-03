مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من اشتباكات مسلحة في مدينة بورتلاند

2020/11/03 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي من احتمال اندلاع اشتباكات مسلحة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية ،اليوم الثلاثاء، في بورتلاند ، حيث أصبحت المدينة الشمالية الغربية رمزًا للانقسامات الصارخة في البلاد التي تستعد للاضطرابات.وذكر موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” التصويت المستقطب بشدة هذا اليوم والذي قد يشهد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أو هزيمته من قبل منافسه الديمقراطي جو بايدن مخاوف من المزيد من أعمال العنف المميتة في الشوارع”.واضاف أن ” الشركات في وسط المدينة اغلقت ابوابها حيث تم التخطيط للاحتجاجات في المدينة المنقسمة إما لفوز ترامب أو بايدن مع توقع حدوث تأخيرات في فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد بسبب زيادة التصويت عبر البريد أثناء الوباء”.وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص رين كانون إن ” اشد ما يقلقني هو احتمال وقوع اشتباكات مسلحة بين الجماعات المتعارضة ، لأن اي اطلاق نار من اي الجانبين يمكن ان يتصاعد الى وضع خطير إذا اشتدت حدة التوتر”، مبينا أن “مكتب بورتلاند المؤلف من 250 شخصًا كرس موارد إضافية لجرائم الانتخابات بما في ذلك قمع الناخبين بالإضافة إلى الاحتيال والتهديدات الإلكترونية الأجنبية”.في غضون ذلك ، أصدرت حاكمة بورتلاند كيت براون يوم امس أمرًا تنفيذيًا بتسليم الشرطة في بورتلاند لقوات الولاية مما يلغي فعليًا حظر المدينة على الغاز المسيل للدموع ووضع الحرس الوطني في وضع الاستعداد”.واشار التقرير الى أنه في حين أن ولاية أوريغون هي ولاية ديمقراطية آمنة ، فإن المناطق النائية للجمهوريين في بورتلاند جعلتها محورًا للاحتجاجات من جميع الأيديولوجيات ، مع وصول المزيد من المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد هذا الصيف، خصوصا بعد مقتل الاسود جورج فلويد على يد شرطي عنصري في المدينة في وقت سابق من هذا العام”.



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