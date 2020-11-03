2020/11/03 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مجلس القضاء الاعلى العراقي، مع الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بشأن الادلة الخاصة بجرائم داعش.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم، كريم خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي”.وأوضح البيان، ان “الطرفين بحثا تفاصيل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى والأمم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن الادلة الخاصة بجرائم داعش) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى والأمم المتحدة يبحثان مذكرة التفاهم بشأن الادلة الخاصة بجرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).