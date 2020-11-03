وصول ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لمستخدمي “واتساب”

2020/11/03 | 14:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، تفعيل تطبيق الواتساب لميزة الرسائل ذاتية الاختفاء او التدمير disappearing messages والتي وصلت للعديد من مستخدمي التطبيق في العراق.وأوضح المركز، ان الميزة حال تفعيلها ستؤدي الى حذف كل الرسائل ( فيديو – صورة – نص وغيرها ) بعد سبعة أيام من الدردشة التي يختارها المستخدم، سواء …

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