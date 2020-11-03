2020/11/03 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، ببدء عملية التصويت وفتح صناديق الاقتراع في عدد من الولايات لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومن بين هذه الولايات نيويورك وفيرمونت وكونتيكت ونيوجيرسي وفيرجينيا وولايات الساحل الشرقي الأميركي.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الأمريكية..



بدء عملية التصويت في عدد من الولايات وكالة الصحافة المستقلة.

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