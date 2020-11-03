2020/11/03 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن فيتال بوركلمانز، مدرب منتخب الأردن، عن قائمة ضمت 30 لاعبا استعداداً للدخول في معسكر تدريبي بمدينة دبي الإماراتية، في فترة التوقف الدولي المقبلة.



ويعسكر منتخب النشامى في دبي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتخلل معسكره مواجهة العراق وسوريا وديا يومي 12 و16 من الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن قائمة منتخب الأردن لمواجهتي العراق وسوريا وكالة الصحافة المستقلة.

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