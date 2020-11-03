القيادة السيبرانية الامريكية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات الكترونية في يوم الانتخابات

2020/11/03 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد مسؤول امريكي ان القيادة السيبرانية وسعت عملياتها التي تهدف إلى تحديد الجهات الفاعلة السيبرانية الأجنبية قبل الانتخابات تخوفا من حدوث هجمات الكترونية من قبل القراصنة من دول مختلفة .ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن ” العمليات […]

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