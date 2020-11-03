سلم رواتب جديد مرتقب.. اللجنة المالية تكشف عن هم التخفيضات التي ستطال الرواتب

2020/11/03 | 14:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لإعداد قانون سلم الرواتب الجديد وتخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة، المتمثلة بالدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث صحفي، إن التوجه الجديد يتضمن الفارق بين رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والدرجات العليا والدنيا للموظفين.

وأضاف أن “القانون سيتضمن تخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة، على أن لا يمس رواتب الموظفين للدرجات الدنيا”.

ولفت الصفار، إلى أن “التوجه الحكومي سيتضمن أيضا تعظيم الإيرادات واستبعاد النفقات غير الضرورية من الموازنة العامة”.

وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، وقلة الإيرادات غير النفطية.

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